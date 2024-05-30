«Олимпиакос» выиграл домашний финал Лиги Конференций - вся Греция «в огне» 🔥🔥🔥

Греческий клуб впервые выиграл еврокубковый турнир.

«Олимпиакос» стал победителем Лиги конференций, одолев в финале «Фиорентину» (1:0). Для греческого клуба это был домашний финал - играли матч в Афинах.

Прежде командам из Греции всего раз удавалось дойти до решающей игры турнира УЕФА на взрослом уровне: «Панатинаикос» уступил «Аяксу» (0:2) в финале Кубка европейских чемпионов в 1971 году.

Греция всю предыдущую ночь отмечала первый триумф в еврокубках для греческих команд.

Отметим, что в апреле «Олимпиакос» в финале Юношеской лиги УЕФА обыграл «Милан» со счетом 3:0.