Месси сводит с ума: реакция девочки на объятия великого аргентинца стала вирусной
Один из лучших моментов в жизни юной болельщицы.
Пока Лео восстанавливается от травмы, он успевает приглашать на матчи Зинедина Зидана...
... и даже готовить бургеры для юных фанатов «Интер Майами».
А некоторым болельщикам везет еще больше - реакция девочки на объятия Лео набрала уже миллионы просмотров.
Для детей это память на всю жизнь, они все плакали от счастья, прыгали, смеялись, веселились.
Спектр эмоций и среди этого был так же абсолютно счастливый ЧЕМПИОН МИРА МЕССИ.
Кто то даже написал, мол неизвестно кто счастливей, Лео или дети)
Кстати, пошли кое какие инсайды по поводу ЗМ.
Похоже мы с вами станем свидетелями восьмой награды Месси🐐👑