Месси сводит с ума: реакция девочки на объятия великого аргентинца стала вирусной

Один из лучших моментов в жизни юной болельщицы.

Пока Лео восстанавливается от травмы, он успевает приглашать на матчи Зинедина Зидана...

... и даже готовить бургеры для юных фанатов «Интер Майами».

А некоторым болельщикам везет еще больше - реакция девочки на объятия Лео набрала уже миллионы просмотров.