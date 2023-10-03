Гаспачо
Блог

Месси сводит с ума: реакция девочки на объятия великого аргентинца стала вирусной

Интер Майами Интер Майами
ПСЖ ПСЖ
Барселона Барселона
Лионель Месси Лионель Месси
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Один из лучших моментов в жизни юной болельщицы.

Пока Лео восстанавливается от травмы, он успевает приглашать на матчи Зинедина Зидана...

... и даже готовить бургеры для юных фанатов «Интер Майами».

А некоторым болельщикам везет еще больше - реакция девочки на объятия Лео набрала уже миллионы просмотров.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Крутое было мероприятие сегодня ( в США).
Для детей это память на всю жизнь, они все плакали от счастья, прыгали, смеялись, веселились.
Спектр эмоций и среди этого был так же абсолютно счастливый ЧЕМПИОН МИРА МЕССИ.
Кто то даже написал, мол неизвестно кто счастливей, Лео или дети)
Кстати, пошли кое какие инсайды по поводу ЗМ.
Похоже мы с вами станем свидетелями восьмой награды Месси🐐👑
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Эта девочка прикоснулась к 🇦🇷 Лео Месси - лучшему футболисту мира!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Арапханов
Дарить детям такие эмоции - это бесценно!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий