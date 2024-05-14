Откровения Месси из новой документалки: никогда не считал Роналду конкурентом, до конца верил в победу на ЧМ-2022
В новой документалке Лео как будто подводит итоги карьеры.
«Я не рассматривал и не рассматриваю Роналду или любого другого игрока как своего конкурента. Я считаю всех коллегами, потому что у всех нас одна цель – победить. Я не буду говорить о себе. Являюсь ли я лучшим или нет, это выбор людей. Мой дедушка однажды сказал мне: «Мужчины не должны говорить о себе». Я этого никогда не делал».
Также Лео рассказал об эмоциях во время финала ЧМ-2022, когда Франция сравняла счет.
«Я чувствовал, что футбол говорит мне: этот кубок создан не для того, чтобы ты мог стать его обладателем. Я чувствовал, что повторится сценарий 2014 года и мне будет грустно, но что-то внутри меня подсказывало: «Просыпайся, дурак». Это больше не твоя мечта. Это стало мечтой всего мира». И действительно, я снова встал на ноги и сказал: «Ничто меня не остановит». На этот раз я осуществлю свою мечту».
Аргентина обыграла Францию в финале в серии пенальти.
«Мужчины не должны говорить о себе». Я этого никогда не делал».
Желаю каждому 🥴 - любу по такому дедушке,потому как в этих словах сама суть - мужчины.
арги с Лео участвовали на 5 ЧМ, 2-финала 2-1/4 финала, 1-1/8 финал. у Лео 2 МВП ТУРНИРА!
копе участвовали 6 раз: 1 золото,3 серебра, 1 бронза и 1 раз вылет на 1/4 финале.. 2 МВП турнира! + еще в одном отказался, хотя по праву был лучшим!
+ олимпиада,молодежный ЧМ и финаллисима! 3 МВП турнира! ну эти конечно не особо котируются но к медалям ЧМ и копы как дополнение к копилку самое то)
просто шикарная карьера в сборной! и это чел говорит что "мужчины не должны говорить про себя"?! чел, ты единственный кто смеет говорить о себе!