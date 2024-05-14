Откровения Месси из новой документалки: никогда не считал Роналду конкурентом, до конца верил в победу на ЧМ-2022

В новой документалке Лео как будто подводит итоги карьеры.

«Я не рассматривал и не рассматриваю Роналду или любого другого игрока как своего конкурента. Я считаю всех коллегами, потому что у всех нас одна цель – победить. Я не буду говорить о себе. Являюсь ли я лучшим или нет, это выбор людей. Мой дедушка однажды сказал мне: «Мужчины не должны говорить о себе». Я этого никогда не делал».

Также Лео рассказал об эмоциях во время финала ЧМ-2022, когда Франция сравняла счет.

«Я чувствовал, что футбол говорит мне: этот кубок создан не для того, чтобы ты мог стать его обладателем. Я чувствовал, что повторится сценарий 2014 года и мне будет грустно, но что-то внутри меня подсказывало: «Просыпайся, дурак». Это больше не твоя мечта. Это стало мечтой всего мира». И действительно, я снова встал на ноги и сказал: «Ничто меня не остановит». На этот раз я осуществлю свою мечту».

Аргентина обыграла Францию в финале в серии пенальти.