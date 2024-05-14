😳 «Я планировал медовый месяц, но взял страховку на случай, если меня вызовут на Евро». Иско намекнул, что рассчитывает попасть в сборную Испании
Если вы не следите за испанским футболом, то возможно и не знаете, что экс-полузащитник «Реала» Иско отлично прижился в «Бетисе» Мануэля Пеллегрини.
Испанский хавбек был одним из лидеров команды в сезоне как по игре, так и по статистике. Иско оформил 8+5 в 28 матчах Ла Лиги.
Что уж говорить, если даже сам футболист намекает на возвращение в сборную Испании перед Евро-2024.
«У нас с Сарой (жена Иско) будет медовый месяц в июне, но мы взяли страховку на случай, если меня вызовут на Евро», - пошутил футболист.
Фанаты полностью согласны с игроком.
💭 «Он заслуживает этого больше, чем термин Лопес».
💭 «Он заслужил это».
💭 «Если его не вызовут, то это позор. Иско, наряду с Родри, лучший испанский полузащитник на сегодняшний день».
💭 «Этот парень гораздо больше заслуживает место в команде, чем несколько друзей Луиса де ла Фуэнте».
Отметим, что Иско не играл за сборную Испании с 2019 года. 21 апреля ему исполнилось 32 года.
💭 «Он заслуживает этого больше, чем термин Лопес».
Ох уж этот термин Лопес. Вы бы хоть вычитывали, что публикуете. Тупой копипаст из переводчика