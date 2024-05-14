«Жирона» или «Ман Сити» могут остаться без ЛЧ. УЕФА дал меньше месяца на то, чтобы разобраться с клубным владением

По данным агентства Associated Press, УЕФА предложил инвесторам из Абу-Даби, владеющим одновременно и «Манчестер Сити», и «Жироной», отказаться одним из клубов от участия в Лиге чемпионов следующего сезона. Таким образом они не нарушат правила честности для команд, имеющих одного владельца.

«Жирона» добилась потрясающего успеха и гарантировала себе участие в ЛЧ. Три ключевых игрока, включая бразильскую звезду Савио, оказались в клубе благодаря влиянию «Сити». Для «Жироны», совладельцем которой стал брат тренера «горожан» Пере Гвардиола, это будет первое участие в элитном европейском турнире. «Манчестер Сити» же выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне и точно финиширует в двойке сильнейших АПЛ.

Обе команды подвергли серьезной проверкой правилом УЕФА о владении одной структурой клубами. Они призваны защищать от сговора в матчах.

«Жирона» рискует остаться без Лиги чемпионов

Если одна из двух команд, скорее всего «Жирона», не выполнит правила УЕФА до 3 июня, она будет понижена до второго уровня − Лиги Европы. Приоритет получит команда, занявшая более высокое место в своем внутреннем чемпионате.

Согласно документу УЕФА, с которым во вторник ознакомилось агентство Associated Press, у City Football Group, созданной в Абу-Даби и владеющей долями в 13 клубах по всему миру, включая 100% акций «Манчестер Сити» и 47% акций «Жироны», есть два варианта развития событий.

CFG может решить проблему, продав акции независимой третьей стороне, которая снизит долю владения до 30%, или передать все акции одного клуба в слепой траст под надзором комиссии, назначенной УЕФА.

Доверительный управляющий может быть выбран CFG в соответствии с моделью, одобренной УЕФА, которая применялась в этом сезоне в сделке по соблюдению правил для «Милана», «Тулузы» и их американского инвестора Red Bird Capital.

Вопрос о владении несколькими клубами встал перед УЕФА и CFG после того, как в сентябре «Жирона» очень стремительно ворвалась на первые места Ла Лиги.

Весь сезон УЕФА отказывался от комментариев, пока «Жирона» окончательно не квалифицировалась в Лигу чемпионов в этом месяце. УЕФА также не стала комментировать возможный вопрос о доле владения и влиянии Джима Рэтклиффа в «Манчестер Юнайтед» и «Ницце» − оба клуба могут попасть в следующую Лигу Европы.

Во вторник комиссия УЕФА по контролю за клубными финансами обратилась к заинтересованным лицам с просьбой разъяснить обновления в правилах участия нескольких клубов одного владельца в европейских клубных соревнованиях, которые впервые появились в сезоне-1998/99.

УЕФА смущает, что у клубов много совместных операций

«Сити» и «Жирона» привлекли внимание тем, что CFG имеет «решающее влияние» на оба клуба, поскольку компании из Абу-Даби принадлежит не менее 30% акций, а также тем, что клубы в этом сезоне совершали трансферные сделки.

«Жирона», похоже, также соответствовала критериям УЕФА для клубов, которые «в течение сезона перевели на постоянной или временной основе трех или более игроков в другой клуб, прямо или косвенно через аффилированные стороны».

В составе «Жироны» есть два игрока, которые принадлежат другим клубам CFG: правый защитник Ян Коуто, арендованный у «Сити», и вингер Савио, арендованный у французского клуба «Труа».

Савио − откровение этого сезона. Его дриблинг и скорость на левом фланге создают хаос в обороне соперников. 20-летний игрок забил 10 раз и с девятью голевыми передачами стал одним из лучших ассистентов лиги. Решение УЕФА не должно повлиять на окончательный переход Савио в «Сити», о котором стало известно в феврале.

Коуто также отлично вписался в состав «Жироны», отдав на позиции правого защитника восемь голевых передач. Венесуэльский полузащитник Янхель Эррера после окончания аренды в «Жироне» был продан «Сити» в июле прошлого года.

Когда арабы пришли в «Сити»?

Шейх Мансур бен Заид Аль-Нахайян купил «Манчестер Сити» в 2008 году. Тогда он был заместителем премьер-министра ОАЭ и членом королевской семье Абу-Даби. Спустя пять лет появился City Football Group, а «Сити», впервые выигравший в АПЛ, стал флагманский клубом в портфолио, включившим многие команды на разных континентах.

В 2013 году к «Сити» присоединился «Нью-Йорк Сити» (США), затем был «Мельбурн Сити» (Австралия), «Жирона» (Испания), «Йокогама Маринос» (Япония), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Атлетико Торке» (Уругвай), «Мумбаи Сити» (Индия), а также «Атлетико Венесуэла».

«Жирону» приобрели в 2017 году, всего через несколько недель после того, как клуб впервые оказался в Ла Лиге. Доля Пере Гвардиолы составляет около 16%. В последние году к CFG также присоединились «Ломмел» (Бельгия), «Палермо» (Италия) и «Труа» (Франция).

Большой клубный портфель CFG − один из самых больших в истории. По мнению УЕФА, он представляет опасность для футбольной индустрии. Критики говорят, что такое объединение может способствовать сговору в играх и на трансферном рынке, а также помогать топ-клубам распределять и скрывать свои расходы, чтобы соблюсти правила финансового контроля.