«Санкт-Паули» больше 10 лет пытался вернуться в Бундеслигу - это клуб в огромной базой фанатов и легендарным предматчевым коридором

Ждали этого момента с 2011 года.

«Санкт-Паули» вышел в Бундеслигу и сыграет там впервые с 2011 года. В воскресенье «Санкт-Паули» обыграл «Оснабрюк» (3:1) и гарантировал себе выход в высший дивизион. «Санкт-Паули» сыграет с Бундеслиге впервые с сезона-2010/11.

У клуба легендарный стадион «Миллернтор», который вмещает 30 тысяч болельщиков.

А вот футболистов соперников перед каждым матчем ждет проход по знаменитой подтрибунке - одной из самых известных в Европе.