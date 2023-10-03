Гаспачо
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Месси уже несколько недель не играет, но активно участвует в жизни клуба - даже готовит бургеры для детей прямо рядом со стадионом🍔🍔🍔

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Детишки в восторге.

Лео не смог принять участие игре с «Нью-Йорк Сити» из-за повреждения ноги, сообщает ESPN. Несмотря на то, что Месси тренировался в пятницу, его участие в матче оказалось невозможным.

Нападающий пропустил 4 из 5 последних матчей «Интер Майами» во всех турнирах: из-за травмы и и из-за вызова в сборную Аргентины.

Зато в околофутбольной жизни «Интер Майами» Месси участвует постоянно - на этот раз аргентинец готовил бургеры для юных болельщиков команды.

1 комментарий

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Hella black
Чел выиграл 🥇🏆 всё в этой жизни,в этой игре ! Не осталось ничего,просто ничего !
Может наслаждаться и жить так,как ему хочется
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