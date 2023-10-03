Месси уже несколько недель не играет, но активно участвует в жизни клуба - даже готовит бургеры для детей прямо рядом со стадионом🍔🍔🍔

Детишки в восторге.

Лео не смог принять участие игре с «Нью-Йорк Сити» из-за повреждения ноги, сообщает ESPN. Несмотря на то, что Месси тренировался в пятницу, его участие в матче оказалось невозможным.

Нападающий пропустил 4 из 5 последних матчей «Интер Майами» во всех турнирах: из-за травмы и и из-за вызова в сборную Аргентины.

Зато в околофутбольной жизни «Интер Майами» Месси участвует постоянно - на этот раз аргентинец готовил бургеры для юных болельщиков команды.