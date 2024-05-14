Супер-сюжет из Испании: экс-нападающий «Арсенала» сам заплатил за свой трансфер, чтобы помочь родному «Депортиво»

Итог - команда уже вышла в Сегунду.

В январе 2023-го Лукас Перес, когда-то игравший и забивавший за лондонский «Арсенал, перешел из «Кадиса» в «Депортиво», сменив высший испанский дивизион на команду родного города, но - из третьего дивизиона.

Ради трансфера Лукас даже заплатил половину из своего кармана - а это, на секундочку, – 493 тысячи евро. В эти выходные гол вывел «Депортиво» в Сегунду.