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«Аль-Наср» приобщает звезд к восточной культуре: одели Роналду в бишт и выдали меч

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Криштиану Роналду и его партнеры по «Аль-Насср» снялись в уникальном видеоролике, посвященном культуре Саудовской Аравии. В ролике игроки одеты в традиционные саудовские наряды и даже владеют мечами.

В ролике «Аль-Насра» трое детей осматривают стадион клуба и встречают различных звезд, участвующих в традиционных мероприятиях. Ближе к концу ролика появляются Роналду и Садьо Мане, одетые в характерную саудовскую одежду.

Криштиану – в черный бишт и белый халат, а Мане - в золотисто-кремовый бишт и белый халат.

Подпись к видео в Twitter гласит: «Все вместе. За один флаг. Мы мечтаем и достигаем».

14 комментариев

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СД18
Вспомнились наши ряженые казаки)))
+4
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Pb-SE
А казнь геев покажут?
+4
-1
+3
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moldfan
Мане подходит. Криш выглядит нелепо и как будто чувствуется, что ему самому неловко в этом участвовать.
+2
-1
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Domian
Кто то бишт примерил получая главный трофей в истории спорта - ЧМ, а кто то в рекламной акции)))
+5
-5
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Гусеконь
а как же бача-пош?
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Nick Dovgo
вырвались с европки)
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Максим Черкашин
Мане, прям Манса Муса.:))))
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Артём Поддубный
Мда, после Реала Роналду по наклонной полетел.
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Greatest Of All Time
🤣🤣🤣🤣🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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Ragnar.lothbrock
Ответ Гусеконь
а как же бача-пош?
Во первых это в Афганистане, во вторых это запрещено в исламе а с приходом талибов за практику этой грязи стоит жесткое наказание
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Greatest Of All Time
Ответ Pb-SE
А казнь геев покажут?
Как??? если сам Рюналду там участвует. Он не будет казнить своих.
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Rule1
Ответ Pb-SE
А казнь геев покажут?
Это всё что интересует вас,в вашей жизни ? Или есть ещё интересы
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