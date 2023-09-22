14 комментариев

Криштиану Роналду и его партнеры по «Аль-Насср» снялись в уникальном видеоролике, посвященном культуре Саудовской Аравии. В ролике игроки одеты в традиционные саудовские наряды и даже владеют мечами.

В ролике «Аль-Насра» трое детей осматривают стадион клуба и встречают различных звезд, участвующих в традиционных мероприятиях. Ближе к концу ролика появляются Роналду и Садьо Мане, одетые в характерную саудовскую одежду.

Криштиану – в черный бишт и белый халат, а Мане - в золотисто-кремовый бишт и белый халат.

Подпись к видео в Twitter гласит: «Все вместе. За один флаг. Мы мечтаем и достигаем».