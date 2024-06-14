🎥 Англия заняла базу, на которой перед Евро тренировалась сборная Германии. Кейн нашел там послание от Мюллера

Сборная Германии начала подготовку к домашнему Евро еще в конце мая. Команда провела пятидневные сборы в отеле Spa & GolfResort Weimarer Land, находящемся в общине Бланкенхайм в Северной Рейн-Вестфалии.

Затем подопечные Нагельсманна переместились в баварский городок Херцогенаурах, где немцы будут базироваться во время чемпионата Европы. А в отеле Weimarer Land на время турнира расположится сборная Англии.

Бундестим решила сделать сюрприз для британских гостей. Томас Мюллер оставил в Бланкенхайме небольшое послание для одноклубника – Харри Кейна. Немец сделал свою полароидную фотку, а на обратной стороне оставил подпись, пожелав англичанину удачи на турнире.

«Привет, сборная Англии! Как дела, Харри? Мы только что закончили свои сборы на будущей базе вашей команды. Тут отличные условия, дружелюбный персонал, а иногда даже идет дождь. Звучит идеально, не так ли? Желаем хорошо провести время в Германии! Увидимся на Евро!» – подписал аккаунт бундестим видео с посланием Томаса для Харри.

Сообщение наконец дошло до адресата. Кейн рассказал о записке Мюллера:

«Томми оставил мне небольшую записку, потому что их сборная была тут всего пару недель назад. Он написал мне, что поле для гольфа тут отличное, но погода была не идеальной. Отель меня впечатлил! Теперь находясь в Германии, я чувствую себя как дома вдали от дома, понимаете?

Прием, который мне оказывали с тех пор, как я перешел в «Баварию», был невероятным. Когда мы с Англией заселились в отель, некоторые сотрудники подходили ко мне и тепло здоровались. Я не говорю, что они хотят победы Англии, но мне кажется, что с момента моего приезда они прониклись ко мне некоторой симпатией, и это прекрасно».

У Кейна уже сложилась долгая история с немецкими отелями. После перехода в «Баварию» англичанин полгода жил в гостинице в центре Мюнхена. За шесть месяцев Харри успел подружиться с персоналом отеля, где его вспоминают как открытого и общительного постояльца.

Свой первые матч на Евро-2024 сборная Англии проведет 16 июня против Сербии. Германия откроет турнир игрой с Шотландией на «Альянц Арене».

Чего ждете от выступления Кейна и Мюллера на Евро?