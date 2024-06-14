Кейн увлекся шахматами! Харри назвал лучших шахматистов «Баварии»

Кейн вместе с национальной командой Англии прибыл в Германию. На базе «трех львов» Харри нашел небольшое послание , оставленное для англичанина Томасом Мюллером.

Подопечные Саутгейта начнут свой путь на чемпионате Европы 16 июня матчем против Сербии. В преддверии первой игры на Евро Кейн рассказал журналистам о своем новом хобби:

«Я начал играть в шахматы. Использую шахматы, чтобы немного переключиться, понимаете? Это такая интеллектуальная игра, в которой постоянно нужно быть сконцентрированным, нужно обдумывать каждое действие».

Харри увлекся шахматами после просмотра сериала «Ход королевы». Англичанин практикуется с партнерами по «Баварии»:

«Йозуа Киммих – один из лучших, мы с ним провели парочку партий. Но я думаю, что самый лучший – это Кингсли Коман, но я с ним пока не играл. Нужно попрактиковаться, прежде чем бросить вызов Кингу [прозвище Комана, созвучное с английским «король»]».

В концовке сезона Харри испытывал проблемы со спиной. Он пропустил последний матч «Баварии» в Бундеслиге. В двух товарищеских встречах сборной капитан «трех львов» суммарно отыграл 94 минуты, в матче с Боснией и Герцеговиной он забил гол.

Поможет ли Кейну на поле его новое увлечение?