📹Касорла не мог помочь «Овьедо» на поле. Санти эмоционально отпраздновал победу над «Эйбаром» за его пределами 🔥

Помогает родному клубу.

В этом сезоне легенда испанского футбола Санти Касорла вернулся в родной «Реал Овьедо», чтобы помочь ему подняться из Сегунды в Ла Лигу. Причем в команде он получает минимальную зарплату .

Санти уже тридцать девять лет и его форма не позволяет играть постоянно, но свой вклад в выход в стыковые матчи он все-таки сделал. В полуфинале промоушна «Овьедо» попал на «Эйбар». Дома команда сыграла 0:0, а на выезде смогла обыграть соперника со счетом 2:0.

Санти Касорла наблюдал за вторым матчем в вип-ложе стадиона «Эйбара» и то, как искренне он порадовался за родную команду попало на видео.

«Это самый большой вызов, который мне выпадал. Ко мне везде относились хорошо − в «Арсенале» меня все любят, в «Вильярреале» − то же самое, в «Рекре», «Малаге»... − признавался Касорла. − Но сейчас чувство ответственности глубже. Люди называли это шагом назад. Ответственность заключается в том, чтобы быть на высоте. Не хочу быть тем парнем, который просто пришел продавать свои футболки или быть символом академии. Хочу быть футболистом».

23 июня в финальном матче за выход в Ла Лигу «Овьедо» сыграет против «Эспаньола».