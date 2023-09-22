Гаспачо
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«Это более важные трофеи». У Месси 7 «Золотых мячей», но есть три трофея, которые он считает более важными!

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«Золотой мяч» – это прекрасная честь, но мне посчастливилось выиграть все: Лигу чемпионов, чемпионат мира и Копа Америка. Это более важные трофеи [чем «Золотой мяч»]», – сказал Лионель Месси в своем интервью.

'I was lucky to win everything': Messi names 3 trophies he rates above Ballon d'Or

Независимо от того, что говорит Месси, он, похоже, все равно получит еще один «Золотой мяч» в конце октября после выдающегося выступления на последнем чемпионате мира.

За свою карьеру Месси уже завоевал семь «Золотых мячей» – больше, чем любой другой футболист в истории.

6 комментариев

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Rachid
Месси гениально талантливый и удачливый футболист - потому и все награды справедливы и закономерны
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Лука Тончич
Независимо от того, что происходит в футболе, Месси, похоже, все равно получит еще один «Золотой месси» в конце октября
+5
-1
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спорт спорт
из Месси полюбил Барселону
+1
0
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Лука Стабровский
Гаспачо это такая ерунда, ей богу. Перестал бы даже комментировать, лишь бы не читать твои "гениальные" загаловки
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Игорь Климов
30 Октября 2023 года в Париже Золотой Мяч получит Лео Месси.
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Игорь Климов
Ответ Rachid
Месси гениально талантливый и удачливый футболист - потому и все награды справедливы и закономерны
Factos! 🇦🇷
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