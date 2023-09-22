«Золотой мяч» – это прекрасная честь, но мне посчастливилось выиграть все: Лигу чемпионов, чемпионат мира и Копа Америка. Это более важные трофеи [чем «Золотой мяч»]», – сказал Лионель Месси в своем интервью.

Независимо от того, что говорит Месси, он, похоже, все равно получит еще один «Золотой мяч» в конце октября после выдающегося выступления на последнем чемпионате мира.

За свою карьеру Месси уже завоевал семь «Золотых мячей» – больше, чем любой другой футболист в истории.