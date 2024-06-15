Морган о Хавертце: «Если «Арсенал» подпишет хищного форварда мирового класса для игры рядом с Каем, мы будем выигрывать трофеи»

Пирс Морган высоко оценил игру Кая Хавертца за «Арсенал» и сборную Германии.

Немецкая сборная разгромила команду (5:1) в 1-м туре . В этом матче 25-летний полузащитник «канониров» сделал голевую передачу и реализовал пенальти.

«Хаверц в огне за сборную . Если « » подпишет хищного нападающего или финишера мирового класса, чтобы он играл рядом с ним в следующем сезоне, мы будем выигрывать трофеи», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».

В прошедшем сезоне АПЛ Хавертц провел 37 матчей, забил 13 голов и сделал 7 результативных передач.