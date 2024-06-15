Морган о Хавертце: «Если «Арсенал» подпишет хищного форварда мирового класса для игры рядом с Каем, мы будем выигрывать трофеи»

Теги премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу Арсенал Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Кай Хавертц Пирс Морган Футбол

Пирс Морган высоко оценил игру Кая Хавертца за «Арсенал» и сборную Германии.

Немецкая сборная разгромила команду Шотландии (5:1) в 1-м туре Евро-2024. В этом матче 25-летний полузащитник «канониров» сделал голевую передачу и реализовал пенальти. 

«Хаверц в огне за сборную Германии. Если «Арсенал» подпишет хищного нападающего или финишера мирового класса, чтобы он играл рядом с ним в следующем сезоне, мы будем выигрывать трофеи», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала». 

В прошедшем сезоне АПЛ Хавертц провел 37 матчей, забил 13 голов и сделал 7 результативных передач. 

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18 комментариев
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Дзюба свободен, тот еще хищник)
+13
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+13
Так-то Арсенал забивает больше, чем в эпоху Анри
+6
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+6
Срочно ищем форварда с фамилией Predator и титулы в кармане!
+3
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Многие думают, что Арсенал всерьез нацелен на форварда в это ТО, но это не так. Даже когда пошли за Шешко (центр нап 195 см), сказали ему, что он будет ротировать левый фланг и Хавертца, и не рассматривается, как основной. Артета действительно сделал из него хорошую ложную девятку, даже в сборной теперь на этой позиции играет
+3
0
+3
Ответ prosto D.
А бабки у вас есть на форварда мирового класса?
Найдут,это же не Барселона!
+3
-1
+2
Интересно на кого же он намекает)))
+2
-1
+1
Ответ xyg2rdwzx4
Дзюба свободен, тот еще хищник)
Входит Дзюба, он контужен, по сюжету он не нужен
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сейчас таких хищников не делают
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Ага, так все просто и легко.
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Тогда кого-то из центра придется убирать .
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Мне кажется,если Арсенал подпишет Осимхена,то они реально смогут на новый уровень выдти!
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Ответ xyg2rdwzx4
Дзюба свободен, тот еще хищник)
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Ответ Милдронат Бромантанов
Срочно ищем форварда с фамилией Predator и титулы в кармане!
Или хорошего нападающего с бутсами Predator, Adidas как раз хочет новые сделать.
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Ответ Кирилл Голивец
Так-то Арсенал забивает больше, чем в эпоху Анри
Но голеодора типа Анри не мешало бы. Киллера вратарей
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Ответ ML26
Многие думают, что Арсенал всерьез нацелен на форварда в это ТО, но это не так. Даже когда пошли за Шешко (центр нап 195 см), сказали ему, что он будет ротировать левый фланг и Хавертца, и не рассматривается, как основной. Артета действительно сделал из него хорошую ложную девятку, даже в сборной теперь на этой позиции играет
Хавертц во взрослом футболе появился как ложная девятка - в "Байере". Это его основная роль
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