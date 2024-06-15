Морган о Хавертце: «Если «Арсенал» подпишет хищного форварда мирового класса для игры рядом с Каем, мы будем выигрывать трофеи»
Пирс Морган высоко оценил игру Кая Хавертца за «Арсенал» и сборную Германии.
Немецкая сборная разгромила команду Шотландии (5:1) в 1-м туре Евро-2024. В этом матче 25-летний полузащитник «канониров» сделал голевую передачу и реализовал пенальти.
«Хаверц в огне за сборную Германии. Если «Арсенал» подпишет хищного нападающего или финишера мирового класса, чтобы он играл рядом с ним в следующем сезоне, мы будем выигрывать трофеи», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».
В прошедшем сезоне АПЛ Хавертц провел 37 матчей, забил 13 голов и сделал 7 результативных передач.