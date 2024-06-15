Лесовой может перейти в «Пари НН». Хавбек «Динамо» выступает за «Маккаби» на правах аренды

«Пари НН» может арендовать Даниила Лесового у «Динамо».

По данным « », 26-летний полузащитник может перейти в волжский клуб на правах аренды.

Последние полгода 26-летний полузащитник провел в аренде в « » из Хайфы, сыграв за израильский клуб 5 матчей.

Срок контракта Лесового с « » истекает 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.

«Пари НН» по итогам прошедшего сезона чемпионата России занял 13-е место и сохранил прописку в Мир на следующий год.