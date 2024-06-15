Лесовой может перейти в «Пари НН». Хавбек «Динамо» выступает за «Маккаби» на правах аренды

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва высшая лига Израиль Маккаби Хайфа Пари НН Даниил Лесовой Спорт-Экспресс Футбол

«Пари НН» может арендовать Даниила Лесового у «Динамо».

По данным «Спорт-Экспресса», 26-летний полузащитник может перейти в волжский клуб на правах аренды.

Последние полгода 26-летний полузащитник провел в аренде в «Маккаби» из Хайфы, сыграв за израильский клуб 5 матчей.

Срок контракта Лесового с «Динамо» истекает 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.

«Пари НН» по итогам прошедшего сезона чемпионата России занял 13-е место и сохранил прописку в Мир РПЛ на следующий год. 

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4 комментария
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5 матчей за полгода… и то наверно большинство с выходов на замену. Не перезагрулся он к сожалению. А до крестов был очень хорош.
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Очень талантливый, неординарный игрок , но травмы сгубили
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Парии
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Самое то,чтоб перезагрузиться,по потенцеалу точно должен быть в основе НН
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