Лесовой может перейти в «Пари НН». Хавбек «Динамо» выступает за «Маккаби» на правах аренды
«Пари НН» может арендовать Даниила Лесового у «Динамо».
По данным «Спорт-Экспресса», 26-летний полузащитник может перейти в волжский клуб на правах аренды.
Последние полгода 26-летний полузащитник провел в аренде в «Маккаби» из Хайфы, сыграв за израильский клуб 5 матчей.
Срок контракта Лесового с «Динамо» истекает 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.
«Пари НН» по итогам прошедшего сезона чемпионата России занял 13-е место и сохранил прописку в Мир РПЛ на следующий год.