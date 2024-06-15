Руис набрал 12 очков против Хорватии в фэнтези Евро. У испанца 1+1

Теги ПСЖ Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Фэнтези Фабиан Руис Футбол

Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис помог обыграть Хорватию.

В стартовом туре Евро-2024 он забил и отдал голевую передачу, матч завершился победой Испании со счетом 3:0. 

Таким образом, Руис набрал 12 очков в фэнтези-турнире Евро: +5 за гол, +3 за голевую передачу, +1 за сухой матч, а также +3 за то, что провел полный матч.

Руис в составе на 1-й тур у 75 (0,29%) фэнтези-менеджеров.

В следующем туре Испания играет с Италией, а в заключительном матче группового этапа встретится с Албанией.

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