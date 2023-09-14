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«Зинедин Сидан». В третьем мексиканском дивизионе есть футболист, названный в честь великого француза, но без буквы «З». Его отец все объяснил 😬

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Некоторые люди называют своих детей в честь известных людей, например, футболистов.

В мексиканском третьем дивизионе есть один футболист по имени Зинедин Сидан Эрнандес Кесада (справа на фото), родившийся в знаковом для великого француза 2006-м году. Это не опечатка: фамилия парня - Сидан, а не Зидан.

Его отец Хосе Гильдардо рассказал, почему назвал сына в честь легендарного полузащитника, но изменил одну букву в его имени:

«Это дань уважения Зинедину Зидану. Я играл в футбол в Мексике, но всегда испытывал большую привязанность к Франции и Бразилии. Зидан - футболист, который действительно тронул меня.

Мой сын - Сидан, потому что, когда я регистрировал его имя при рождении, парень, который его записывал, не знал, как это правильно сделать».

У Гильдардо есть еще двое детей, которые также названы в честь известных футболистов: Эдер Джаир в честь знаменитых бразильцев Эдера и Жаирзиньо а также Джаред Боргетти, названный в честь известного мексиканского нападающего.

2 комментария

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ЭхБубаБуба
Зинедин Сидан - Баклажан
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juveforzajuve
хорошо что не Мокорин
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