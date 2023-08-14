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😱 Adidas подставил «Баварию» с формой – она плохо поглощает пот и не пропускает воздух. Игроки говорят, что к ним прилип пакет

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Футбол Футбол

Харри Кейн дебютировал за мюнхенскую «Баварию», однако его старт в новом клубе оказался не самым удачным: «Бавария» проиграла «Лейпцигу» 0:3 в Суперкубке Германии.

Но есть вещи и похуже: белая форма «Баварии» слабо поглощает пот, она прилипает к коже и мы видим тело игроков. Футболисты описывали майку как «прилипшую к телу, как пластиковый пакет». И это еще не все. Они также утверждают, что футболка «плохо пропускает воздух».

У комплектов «Лейпцига» таких проблем не было. Теперь главный вопрос заключается в том, будет ли Adidas исправлять эту ошибку.

Harry Kane and his teammates set to look like 'plastic bags' as huge problem with Bayern Munich kit emerges

8 комментариев

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NickFourteen
Как такое возможно? Тем более когда речь идёт о Адидасе и Баварии
+7
0
+7
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T S
Причина поражения найдена
+3
0
+3
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aya
Выглядит довольно стремно на потных мужчинах)))
+1
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strelnik.nik.1990@icloud.com
В реплике играли)
+1
0
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SergeyFedorov93
Ответ Vamosalaplaya
Футболки Баварии сделаны из какого-то особого, не используемого больше ни кем, материала? Всегда считал, что ведущие экипировщики используют самые современные технологии тканей, а формы клубов отличаются только принтами и деталями воротников
Возможно, ошибка при производстве конкретной партии
+1
0
+1
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Vamosalaplaya
Футболки Баварии сделаны из какого-то особого, не используемого больше ни кем, материала? Всегда считал, что ведущие экипировщики используют самые современные технологии тканей, а формы клубов отличаются только принтами и деталями воротников
0
0
0
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za_vsu_xypmy
с рынков раньше такие же футболки продавали
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Вадим Сидоров
Помню мне батя форму Ювентуса купил... из синтетики. Вот точно такие ощущения были, при том я в ней даже не бегал, а чисто после пары часов носки((
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