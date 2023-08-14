8 комментариев

Харри Кейн дебютировал за мюнхенскую «Баварию», однако его старт в новом клубе оказался не самым удачным: «Бавария» проиграла «Лейпцигу» 0:3 в Суперкубке Германии.

Но есть вещи и похуже: белая форма «Баварии» слабо поглощает пот, она прилипает к коже и мы видим тело игроков. Футболисты описывали майку как «прилипшую к телу, как пластиковый пакет». И это еще не все. Они также утверждают, что футболка «плохо пропускает воздух».

У комплектов «Лейпцига» таких проблем не было. Теперь главный вопрос заключается в том, будет ли Adidas исправлять эту ошибку.