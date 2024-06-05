Лапорта заявил, что топ-трансферам предпочитает философию «Барсы». Но каталонцы интересовались 8 игроками нынешнего «Реала»

Говоря о переходе Килиана Мбаппе в мадридский «Реал», президент «Барселоны» Жоан Лапорта попытался занять более высокую позицию и заявил, что у каталонцев есть философия, согласно которой они полагаются на свою академию.

С этим нет никаких проблем – «Ла Масия» является фантастическим местом для развития молодого игрока, и с этим не поспоришь. Однако, похоже, Лапорта попытался использовать это, чтобы оправдать собственные неудачи на трансферном рынке.

Лапорта: «Мбаппе в «Реале»? Я предпочитаю философию «Барсы».

Журналист Марио Кортегана ответил президенту каталонцев в соцсетях:

«Философия «Ла Масии», о которой говорит Лапорта, очень хороша, но «Барса» пыталась подписать как минимум восемь игроков из нынешнего состава «Реала»: Рюдигер, Кроос, Себальос, Гюлер, Винисиус, Родриго, Мбаппе и Эндрик.

Что касается «Беллингема», то они не могли позволить себе даже предложение «Боруссии».