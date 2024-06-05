«Марк знает ситуацию. Это печально». Реакции вратарей Германии на выбор Нагельсманна

В среду стало известно, что основным вратарем сборной Германии на Евро будет 38-летний Мануэль Нойер, Марк-Андре тер Стеген снова будет вторым.

Реакции обоих голкиперов.

Тер Стеген: «Нелегко попасть в ситуацию, когда ты надеялся, что все будет по-другому. Решение тренера нужно принимать и уважать, даже если я с ним не согласен. Я стараюсь поддерживать высокий уровень и показывать свою игру.

Конечно, это важное событие. Я бы хотел сыграть, я не скрываю этого. Думаю, у меня было много аргументов в свою пользу. Вот почему тренеру было нелегко принять это решение. Но я должен с этим смириться».

Нойер: «Проблема вратарской позиции хорошо известна. Еще ни один тренер не выпускал двух вратарей.

Принимать решения всегда сложно. Марк знает ситуацию. Надо сказать, это печально, потому что он действительно вратарь мирового класса, который показывает хорошую игру. Но это тоже часть нашей работы».