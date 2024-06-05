Навас нанимал помощника, чтобы тот носил ружье. Но платил черную зарплату и разместил его в подвале без окон

Бывший сотрудник Кейлора Наваса подал жалобу на игрока за неофициальное трудоустройство, сообщает RMC Sport.

Этот человек работал помощником костариканца без контракта в течение 20 месяцев по 90 часов в неделю, получая ежемесячную зарплату в размере 3 200 евро. Его разместили в подвале без окон.

Навас заставлял работника постоянно носить с собой помповое ружье, опасаясь за его безопасность. Как сообщается, у работника была лицензия на стрельбу, что было одним из главных условий трудоустройства.

Голкипер якобы обещал заключить с ним контракт, но так и не сделал этого. «Мы не работаем по французским правилам, мы работаем по моим правилам», – так, по слухам, объяснял ситуацию Навас.

Кейлор нанял помощника в 2019 году, когда только перешел в «Пари Сен-Жермен» из мадридского «Реала».

Навас выступал за «Реал Мадрид» с 2014 по 2019 год, сыграв 162 матча и завоевав 12 трофеев, включая три Лиги чемпионов.