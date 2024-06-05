Новость о переходе Мбаппе в «Реал» - лишь вторая за всю историю по лайкам, на 3-м месте - трансфер Гюлера

Угадаете, кто рекордсмен?

Самый залайканный пост о переходе в истории социальной сети X (бывший твиттер) - новость о возвращении Роналду в «Манчестер Юнайтед», тогда 1.8 миллиона пользователям понравилась публикация.

Но втором месте - новость о недавнем переходе Мбаппе, которая собрала в 2 раза меньше лайков - 907 тысяч.

Интересно, что прошлогодний пост о трансфере в «Реал» турецкого полузащитника Арды Гюлера собрала немногим меньше лайков, чем Мбаппе - 904 тысячи.