🎥 «Венсан говорил, что однажды станет моим тренером». Компани и Сане готовы к воссоединению в «Баварии»

После многочисленных отказов «Бавария» наконец нашла тренера. В новом сезоне у руля Рекордмайстера будет стоять Венсан Компани.

Бельгией находится в начале своей тренерской карьеры. Относительно недавно он сам был футболистом, а теперь будет тренировать игрока, с которым когда-то делил поле.

Конечно, речь о Лерое Сане. Немец и бельгиец выступали за «Ман Сити», у дуэта – 50 совместных матчей в составе «горожан».

Оказывается, еще во времена совместной игры за «Сити» Компани заявил Сане, что в будущем станет его тренером. Об этом рассказал Лерой:

«Когда мы были вместе в «Сити», он [Компани] даже сказал мне, что однажды станет моим тренером! А я ему ответил: «Этого не произойдет!» И вот, к сожалению, это случилось [смеется]. Ладно, я просто шучу.

Я очень рад, что теперь он наш тренер и может работать в таком топ-клубе. Как игрок Венсан был абсолютным лидером – тем, кто прокладывает путь, кто хочет видеть доминирующий, быстрый и смелый футбол. Даже будучи игроком, он всегда ожидал этого от своих товарищей по команде. Если он сможет привить это нам в «Баварии», то мы проведем с ним очень хорошее время».

Компани, уже в статусе тренера «Баварии», говорил о Сане:

«В «Сити» я был больше, чем просто капитан. Так что, возможно, для Лероя все будет не так уж сильно отличаться от того, что было тогда. Он очень талантливый игрок. Моя работа заключается в том, чтобы выжать максимум из Лероя Сане и каждого игрока. Я не буду делать никаких различий».

Свои тренировочные методы Венсан тестировал на Лерое еще в 2018 году. На одной из тренировок «Сити» немец поспорил с бельгийцем на то, что сможет забить правой ногой: «Винни, что я получу от тебя, если смогу забить правой ногой?»

«Да ты не сможешь. Я уже 10 минут за тобой наблюдаю, ты даже в ворота не попал! – ответил Компани. – Я принесу тебе ланч, если ты попадешь хотя бы в створ. Хотя бы в створ».

Лерой забил и помчался обниматься с Винни.

Заметили на видео Артету и Браима? Один сейчас тренирует «Арсенал», а другой недавно взял Лигу чемпионов с «Мадридом». А ведь прошло всего шесть лет.

Как же быстро летит время!