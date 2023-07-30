Криштиану Роналду нашел еще один способ впечатлить своих поклонников.

Нападающий «Аль-Насра» посетил Японию, где прошло мероприятие по продвижению его фитнес-бренда Sixpad.

Пока португалец был на сцене, один юный фанат захотел устроить фитнесс-битву, показав кумиру свой пресс.

«Пожалуйста, оцени мои мышцы живота», - попросил парень.

Роналду не только оценил юного соперника, но и показал, чем сам может похвастаться.

Любопытно, что под футболкой легендарного футболиста было устройство Sixpad (которое рекламируется на мероприятии). Оно расслабляет и сокращает мышцы.

Красивая реклама или совпадение?