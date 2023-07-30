Гаспачо
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🤩🤩🤩 Юный японец похвастался перед Роналду своим прессом. Криш оценил, но потом и сам поднял футболку 😎

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Криштиану Роналду нашел еще один способ впечатлить своих поклонников.

Нападающий «Аль-Насра» посетил Японию, где прошло мероприятие по продвижению его фитнес-бренда Sixpad.

Пока португалец был на сцене, один юный фанат захотел устроить фитнесс-битву, показав кумиру свой пресс.

«Пожалуйста, оцени мои мышцы живота», - попросил парень.

Роналду не только оценил юного соперника, но и показал, чем сам может похвастаться.

Любопытно, что под футболкой легендарного футболиста было устройство Sixpad (которое рекламируется на мероприятии). Оно расслабляет и сокращает мышцы.

Красивая реклама или совпадение?

5 комментариев

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Гусеконь
и совершенно случайно было надето устройство
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Asker Nourusov
Фито - Криш)
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Северный болельщик
Ему надо поаккуратнее с малолетними
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DecardShow
Португалец7 является культовым героем нашего времени
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