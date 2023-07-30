🤩🤩🤩 Юный японец похвастался перед Роналду своим прессом. Криш оценил, но потом и сам поднял футболку 😎
Криштиану Роналду нашел еще один способ впечатлить своих поклонников.
Нападающий «Аль-Насра» посетил Японию, где прошло мероприятие по продвижению его фитнес-бренда Sixpad.
Пока португалец был на сцене, один юный фанат захотел устроить фитнесс-битву, показав кумиру свой пресс.
«Пожалуйста, оцени мои мышцы живота», - попросил парень.
Роналду не только оценил юного соперника, но и показал, чем сам может похвастаться.
Любопытно, что под футболкой легендарного футболиста было устройство Sixpad (которое рекламируется на мероприятии). Оно расслабляет и сокращает мышцы.
Красивая реклама или совпадение?
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