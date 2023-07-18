Клуб Бекхэма борется за звание самой известной команды США.

Аккаунт «Интер Майами» в инстаграме достиг 10 миллионов подписчиков благодаря трансферу Лионеля Месси.

Теперь количество подписчиков у одного только «Майами» больше, чем у всех 28 клубов МЛС вместе взятых, у которых в сумме всего набралось 7,9 миллионов.

7 июня, в день, когда Месси объявил о своем переходе в «Интер Майами», количество подписчиков американского клуба было около 900 000 человек, как сообщает The Athletic.

В течение 24 часов он достиг отметки в 4,5 миллиона, а к концу недели на «Майами» уже было подписано 6,7 миллионов подписчиков.

На сегодняшний день на «Майами», как упоминалось ранее, подписано 10 миллионов фанатов, и это четвертый результат среди всех американских спортивных команд. Больше только у «Кливленд Кавальерс» (15.9 млн), «Лейкерс» (23 млн) и «Голден Стейт Уорриорз» (31 млн).

Наверняка 10 миллионов — это далеко не предел, учитывая, что Бекхэм вместе с братьями Масами намерены собрать у себя поистине звездную команду. К Месси уже присоединился Серджи Бускетс, в скором времени к ним приедет Жорди Альба, а также, как настойчиво сообщают журналисты, есть вероятность трансферов Луиса Суареса и Андреса Иньесты.

Такая команда точно сможет пробиться в топ-3 самых популярных команд США.