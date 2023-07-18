Серхио Рамос пока остается без работы, его контракт с «ПСЖ» не был продлен, и сейчас испанец является свободным агентом.

Ходят слухи, что Серхио может вернуться в «Севилью», где начинал карьеру, отправиться в бразильский «Фламенго» или по протоптанной дорожке в Саудовскую Аравию.

Определенности с будущим пока нет, но Рамос продолжает поддерживать себя в отличной спортивной форме. Футболист регулярно выкладывает в социальные сети кадры своих упорных тренировок, которые не могут не мотивировать.