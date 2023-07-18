Гаспачо
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Рамос в шикарной форме🔥Серхио продолжает тренировки и поиски нового клуба

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Серхио Рамос Серхио Рамос
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Серхио Рамос пока остается без работы, его контракт с «ПСЖ» не был продлен, и сейчас испанец является свободным агентом.

Ходят слухи, что Серхио может вернуться в «Севилью», где начинал карьеру, отправиться в бразильский «Фламенго» или по протоптанной дорожке в Саудовскую Аравию.

Определенности с будущим пока нет, но Рамос продолжает поддерживать себя в отличной спортивной форме. Футболист регулярно выкладывает в социальные сети кадры своих упорных тренировок, которые не могут не мотивировать.

2 комментария

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Нефанатик
Верните Капитана. Пусть играет вместо пожарного Милитао
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kisliy33
рассказываю, как это делается - ставят свет, гримм, намазывают маслицем, чуть поотжимался, вспотел, дальше делают примерно 100500 фоток и столько же коротких видео для тиктока. потом месяца два выкладывают по немногу, типа смотрите, постоянно в форме...
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