Месси официально представлен в качестве новичка «Интер Майами».

Игрок такого масштаба, безусловно, повлияет на развитие футбола в регионе, а также поднимет имидж не только местного чемпионата, но и целого штата. Политики, разумеется, тоже рады переезду Лионеля в США.

Мэр Форт-Лодердейла, расположенного близ Майами, собрался вручить Месси ключ от города. Слова политика передает Daily Mail:

«Я планирую посетить первый матч Месси в новом клубе, надеюсь встретиться с ним. От имени города я вручу ему ключ от Форт-Лодердейла. Таким образом мы покажем, что наши двери и сердца открыты для Лионеля и его семьи, ведь они обустраивают свой дом здесь, в Форт-Лодердейле. В мире футбола Южной Флориды наступают хорошие времена».

Форт-Лодердейл – курортный городок, находящийся всего в 37 километрах от Майами. Город известен своими пляжами и каналами, некоторые называют Форт-Лодердейл американской Венецией. Каждый год здесь проходит международная выставка яхт, в прошлом году мероприятие посетили примерно 100 тысяч человек.

Так что Лионель выбрал неплохое место для обустройства семейного гнездышка. Первая игра аргентинца за «Интер Майами» может состояться уже 21 июля. Ждем на матче мэра Форт-Лодердейла с ключом от города?