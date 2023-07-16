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На презентацию Месси и Бускетса пришел полный стадион – вот лучшие фото и видео

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Вчера Лионель Месси и Серджи Бускетс были представлены в качестве игроков «Интер Майами».

Несмотря на задержку с проведением мероприятия, стадион DRV PNK, вмещающий 20 000 зрителей, был забит до отказа, болельщики овациями приветствовали легенд «Барселоны» в MLS.

Предлагаем вашему вниманию фотографии и видео с церемонии.

Конечно же, Лео получил свою любимую футболку № 10.

Бускетс не стал менять пятерку, к которой он точно прибавил легендарности своей игрой.

Болельщики Майами даже получили баскетбольные майки Месси перед началом презентации.

Месси и Бускетс перешли в «Интер Майами» в качестве свободных агентов после истечения контрактов с «ПСЖ» и «Барселоной» соответственно. Обоим больше нечего доказывать в футболе, ведь они выиграли чемпионат мира, Лигу чемпионов и еще более 60 трофеев.

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