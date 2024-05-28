Звезды «Арсенала», «Реала» и «Сити»: топ-футболисты не сыграют на Евро, но могли бы стать отличной командой

Большинство участников Евро-2024 уже объявили свои предварительные составы перед открытием турнира этим летом в Германии.

Англия, которая является фаворитом букмекеров, недавно назвала состав из 33 игроков, который должен быть сокращен до 26 к 7 июня. В составе заметно отсутствие Маркуса Рэшфорда.

Испания также объявила свой предварительный состав на турнир этим летом. Но там не нашлось места для защитника «Тоттенхэма» Педро Порро, который провел отличный под руководством Анже Постекоглу. Пау Торрес и Лукас Васкес также пропустят турнир.

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа, который в начале сезона перенес разрыв крестообразной связки, но сейчас готовится сыграть в финале Лиги чемпионов не попал в состав сборной Бельгии Доменико Тедеско.

Звезды АПЛ Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор не сыграют на Евро, потому что сборная Норвегии на смогла пробиться в турнир.

Давайте посмотрим, какой состав мог бы получиться из футболистов, которых по разным причинам не взяли на Евро.