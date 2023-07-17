Гаспачо
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Похоже, кому-то прилетит дома. Сын Месси прокинул Лео между ног прямо на презентации в «Майами» 😂

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Если в Англии в прошедшие выходные был финал «Уимблдона», то в США – презентация Лео Месси. О переходе аргентинца в «Интер Майами» было известно еще месяц назад, однако официальную презентацию провели только вчера.

Без курьезов не обошлось: когда Месси приветствовал фанатов по всему стадиону, одному из его сыновей стало скучно, и он решил прокинуть великому папе между ног. Лео точно не ждал такой подставы, но останавливаться для разъяснительной беседы не стал.

2 комментария

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прощай Роналду
Ученик превзошёл своего учителя)))
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Португальский нарцисс точно бы сгорел)
А Месси только посмеётся
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