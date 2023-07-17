Похоже, кому-то прилетит дома. Сын Месси прокинул Лео между ног прямо на презентации в «Майами» 😂
Если в Англии в прошедшие выходные был финал «Уимблдона», то в США – презентация Лео Месси. О переходе аргентинца в «Интер Майами» было известно еще месяц назад, однако официальную презентацию провели только вчера.
Без курьезов не обошлось: когда Месси приветствовал фанатов по всему стадиону, одному из его сыновей стало скучно, и он решил прокинуть великому папе между ног. Лео точно не ждал такой подставы, но останавливаться для разъяснительной беседы не стал.
А Месси только посмеётся