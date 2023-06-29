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Бразильского игрока «Аль-Насра» попросили выбрать между Неймаром и Роналду. Журналист получил однозначный ответ

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Полузащитник Талиска провел один сезон, играя за «Аль-Наср» вместе с Криштиану Роналду.

Журналисты попросили игрока выбрать между португальцем и Неймаром – соотечественником Талиски. Слова бразильца передает О tempo sports:

«Неймар лучше Роналду. Я бы сказал, Ней лучше как игрок, а Криштиану лучше как атлет».

На этом журналисты не остановились и предложили полузащитнику «Аль-Насра» выбрать между Неймаром и Винисиусом. Талиска считает, что в Бразилии футболисту «ПСЖ» нет равных:

«Неймар – лучший игрок в Бразилии, таких, как он, больше нет. О чем тут говорить? Всем остальным до него очень, очень далеко».

Дуэт Талиски и Роналду подвергся критике за низкую результативность. Некоторые считают, что футболисты просто не могут выходить на поле в одном составе. Парни вместе приняли участие в 13-ти матчах «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии, на счету их связки всего один гол.

Как вам выбор Талиски? Согласны с тем, что Неймар – лучший бразильский игрок?

3 комментария

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Hella black
Собирай вещички бро 😎,Нарцисс не потерпит такого. Отныне ты вообще не красивый футболист,подыскивающий себе новый клуб.
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Mahomes
А что ему ещё ответить? Неймар из его страны, любой другой футболист из Португалии сказал бы, что лучше Роналду, даже если в его команде Месси или Неймар.
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