Гаспачо
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😭😭😭 «Роналду не может забить, когда он на поле! Помогите Криштиану!». Фанаты «Аль-Насра» нашли виновного в неудачах команды

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Футбол Футбол

Он мешает Криштиану.

Болельщики «Аль-Насра» недовольны тем, что Андерсон Талиска постоянно выходит на поле одновременно с Криштиану Роналду.

Поклонники считают, что эти футболисты несовместимы, а руководству нужно бережнее относиться к португальцу, которому неудобно играть с бразильцем.

Отметим, что 29-летний Талиска – лучший бомбардир команды в этом сезоне. Он забил 17 мячей и отдал одну голевую передачу в 22 матчах.

Роналду, с другой стороны, забил 12 раз и отдал три голевые передачи, дебютировав за клуб в январе.

Очередное недовольство было выражено в соцсетях под постом со стартовым составом клуба на матч с «Аль-Халиджом».

💭 «Нет! Нельзя играть как с Талиской, так и с Роналду... Это безобразие...»

💭 «Держите Талиску подальше, пожалуйста».

💭 «Хватит играть с Талиской, иначе мы проиграем».

💭 «Талиска вышел. «Аль-Наср» точно проиграет».

💭 «Опять Талиска?»

💭 «Талиска играет – мы проигрываем».

💭 «Роналду не может играть с этим Талиской!»

💭 «Эм, а тренер не хочет помочь Кришу и убрать Талиску?»

10 комментариев

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С дивана виднее
Судя по нескольким играм, которые удалось посмотреть, Талиска - чуть ли не главный созидатель в команде, ещё и голевая мощь очень приличная. Имеет ли смысл убирать лидера, тем более что с Роналду они не дублируют позиции? Вчера Роналду имел достаточно возможностей забить, в том числе благодаря моментам, которые создал себе сам. И что, если бы он забил хотя бы раз, Талиска оказался бы не виноват, а теперь - виноват? У команды явные проблемы как в созидании, так и в завершении, но причина их явно не в бразильце, одном из главных лидеров.
+11
0
+11
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Отец Абду
Как всегда виноваты все, кроме Роналду:)
+8
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Игорь Климов
Талиска лучший бомбардир и игрок в составе Аль-Наср.
+8
-5
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Greatest Of All Time
🤣🤣🤣🤣 Талиска уходи за Абубакаром.
+1
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CopaAmerica
Ответ Greatest Of All Time
🤣🤣🤣🤣 Талиска уходи за Абубакаром.
всем надо бежать подальше с кринжующего корабля
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Nikolay Kozlov
Это сам Роналду! Сказали фанаты.
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Совесть Черданцева
Они серьёзно хотят убрать своего лучшего бомбардира?
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Nikolay Kozlov
Ответ С дивана виднее
Судя по нескольким играм, которые удалось посмотреть, Талиска - чуть ли не главный созидатель в команде, ещё и голевая мощь очень приличная. Имеет ли смысл убирать лидера, тем более что с Роналду они не дублируют позиции? Вчера Роналду имел достаточно возможностей забить, в том числе благодаря моментам, которые создал себе сам. И что, если бы он забил хотя бы раз, Талиска оказался бы не виноват, а теперь - виноват? У команды явные проблемы как в созидании, так и в завершении, но причина их явно не в бразильце, одном из главных лидеров.
Если цель - результаты Аль Насра, то убирать Табличку - безумие.

Если цель -набивать стату Клубничке и сделать так, чтобы не было людей, на фоне которых он выглядит плохо - тогда Табличку нужно убирать.
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