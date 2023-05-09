10 комментариев

Он мешает Криштиану.

Болельщики «Аль-Насра» недовольны тем, что Андерсон Талиска постоянно выходит на поле одновременно с Криштиану Роналду.

Поклонники считают, что эти футболисты несовместимы, а руководству нужно бережнее относиться к португальцу, которому неудобно играть с бразильцем.

Отметим, что 29-летний Талиска – лучший бомбардир команды в этом сезоне. Он забил 17 мячей и отдал одну голевую передачу в 22 матчах.

Роналду, с другой стороны, забил 12 раз и отдал три голевые передачи, дебютировав за клуб в январе.

Очередное недовольство было выражено в соцсетях под постом со стартовым составом клуба на матч с «Аль-Халиджом».

💭 «Нет! Нельзя играть как с Талиской, так и с Роналду... Это безобразие...»

💭 «Держите Талиску подальше, пожалуйста».

💭 «Хватит играть с Талиской, иначе мы проиграем».

💭 «Талиска вышел. «Аль-Наср» точно проиграет».

💭 «Опять Талиска?»

💭 «Талиска играет – мы проигрываем».

💭 «Роналду не может играть с этим Талиской!»

💭 «Эм, а тренер не хочет помочь Кришу и убрать Талиску?»