10 комментариев

😭😭😭 «Роналду не может забить, когда он на поле! Помогите Криштиану!». Фанаты «Аль-Насра» нашли виновного в неудачах команды
Он мешает Криштиану.
Болельщики «Аль-Насра» недовольны тем, что Андерсон Талиска постоянно выходит на поле одновременно с Криштиану Роналду.
Поклонники считают, что эти футболисты несовместимы, а руководству нужно бережнее относиться к португальцу, которому неудобно играть с бразильцем.
Отметим, что 29-летний Талиска – лучший бомбардир команды в этом сезоне. Он забил 17 мячей и отдал одну голевую передачу в 22 матчах.
Роналду, с другой стороны, забил 12 раз и отдал три голевые передачи, дебютировав за клуб в январе.
Очередное недовольство было выражено в соцсетях под постом со стартовым составом клуба на матч с «Аль-Халиджом».
💭 «Нет! Нельзя играть как с Талиской, так и с Роналду... Это безобразие...»
💭 «Держите Талиску подальше, пожалуйста».
💭 «Хватит играть с Талиской, иначе мы проиграем».
💭 «Талиска вышел. «Аль-Наср» точно проиграет».
💭 «Опять Талиска?»
💭 «Талиска играет – мы проигрываем».
💭 «Роналду не может играть с этим Талиской!»
💭 «Эм, а тренер не хочет помочь Кришу и убрать Талиску?»
Если цель -набивать стату Клубничке и сделать так, чтобы не было людей, на фоне которых он выглядит плохо - тогда Табличку нужно убирать.