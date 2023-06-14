Хитрая схема.

По данным журналиста El Pais Диего Торреса, в январе люди, связанные с катарскими владельцами «ПСЖ», сообщили Килиану Мбаппе, что они рассматривают трансфер француза в «Юнайтед» при условии, что сам игрок согласится на это, а клуб будет куплен шейхом Джасимом бин Хамадом Аль-Тани.

Как передают источники в клубе, французский форвард сказал, что такая идея показалась ему интересной. В понедельник Мбаппе, чей контракт заканчивается в следующем году, в письме сообщил «ПСЖ», что не заинтересован в продлении договора до 2025 года, что предусмотрено формулировкой в соглашении, подписанном год назад.

Письмо Мбаппе совпало с публикацией о том, что шейх Джассим достиг соглашения о покупке «Юнайтед». Катарская газета Al-Watan, принадлежащая семье шейха Джассима, сообщила, что сделка почти завершена. Якобы катарская делегация договорилась с братьями Глейзерами. Нью-Йорская фондовая биржа отреагировала незамедлительно: за вторник акции клуба выросли на 10%.

В понедельник газета L'Equipe написала, что «ПСЖ» решил продать Мбаппе этим летом, так как игрок решил не продлевать контракт до 2025 года. До сих пор «Мадрид» был клубом, наиболее заинтересованным в приобретении игрока, если тот покинет Париж. Однако в прошлом году нападающий предпочел не принимать предложение испанского клуба, сославшись на эмоциональные причины: Париж − его город, а «ПСЖ» − клуб всей его жизни. После письма Мбаппе газета Le Parisien заявила, что игрок хочет перейти в «Мадрид» этим летом, на что сам нападающий ответил так: «Ложь. Я уже сказал, что продолжу следующий сезон в «ПСЖ», где я очень счастлив».

В «ПСЖ» считают, что очень маловероятно, что письмо появилось просто так. Значит игрок предварительно нашел клуб-покупатель.

«Мбаппе знает, что после этого письма его сосуществование с парижскими ультрас будет очень сложным», − утверждают источники в клубе. Они также указывают, что переезд в Мадрид маловероятен, пока у него есть контракт с «ПСЖ». Отношения между катарцами и Флорентино Пересом были испорчены два года назад.

По словам инсайдеров, намерения «ПСЖ» максимально просты − оставить игрока у себя до конца контракта или продать дружественному клубу. Письмо могло быть лишь инсценировкой или прелюдией к переходу в «Юнайтед». Вполне вероятно, что таким образом «ПСЖ» и возможные будущие владельцы «МЮ» показывают независимость друг от друга. Хотя на прошлой неделе The Athletic сообщил, что президент парижан Нассер Аль-Хелайфи был ключевой фигурой в перегорах между шейхом Джассимом и Глейзерами.