Фанаты кричали «Месси, Месси!». Роналду плакал, Неймар – смеялся
Неймар приехал на финал Кубка Короля между «Аль-Насром» и «Аль-Хилалем». Фанаты скандировали «Месси, Месси!», и реакция бразильца завирусилась в соцсетях.
Криштиану Роналду, который плакал после финального свистка, тоже пришлось слушать эти кричалки всю игру и даже во время церемонии награждения.
Португальцу еще предстоит выиграть свой первый крупный трофей с «Аль-Насром», ведь он упустил уже девять кубков.
Неймар сыграл лишь в пяти матчах за «Аль-Хилаль», но «взял» уже два трофея. 32-летний футболист все еще восстанавливается после травмы колена, полученной в прошлом году.
- Я не слежу за рекордами, это они следят за мной.
Сииииу.
Вчера на Скай Спортс Алан Ширер точно сказал : Плакал он от досады, что проиграл Месси, что нечего ему предоставить миру в противовес, что нет возможности войти в медиа и сказать какой я молодец, посмотрите на мой кубок.
Плакал он потому, что понимает свою ошибку , когда хлопнул дверью перед Реалом. Именно этот клуб давал ему славу и возможность соперничать с Месси.
Роналду лицо лиги, человек, который показывает профессионализм даже в такой слабой лиге, и не просится обратно, как половина уехавших. Зачем кричать "Месси" если его нет в лиге, и никогда не будет. Только, чтобы позлить Роналду?
Месси лучше, это и так понятно, но зачем так обходиться с великим игроком, который играет у вас, и поднимает популярность лиги?
А плакал он потому что понимает,он стареет и это неизбежно !
Если отложить в сторону его пафос,вот эти преследования рекордов и бла-бла-бла,миссию свою в СА🇸🇦 он выполнил ☝🏼Никому не нужный чемп,а все смотрим и интересуемся