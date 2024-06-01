Фанаты кричали «Месси, Месси!». Роналду плакал, Неймар – смеялся

Неймар приехал на финал Кубка Короля между «Аль-Насром» и «Аль-Хилалем». Фанаты скандировали «Месси, Месси!», и реакция бразильца завирусилась в соцсетях.

Криштиану Роналду, который плакал после финального свистка, тоже пришлось слушать эти кричалки всю игру и даже во время церемонии награждения.

Португальцу еще предстоит выиграть свой первый крупный трофей с «Аль-Насром», ведь он упустил уже девять кубков.

Неймар сыграл лишь в пяти матчах за «Аль-Хилаль», но «взял» уже два трофея. 32-летний футболист все еще восстанавливается после травмы колена, полученной в прошлом году.