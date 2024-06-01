«Реал» может увести приоритетную трансферную цель «Барсы» на это лето. Все из-за финансовых проблем

Мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания Йозуа Киммиха в качестве потенциального преемника Тони Крооса, сообщает немецкое издание Bild.

Киммих был назван приоритетной целью «Барсы» этим летом, однако основной проблемой «Барсы» является ее финансовый недостаток, который не позволяет ей подписывать игроков за большие суммы.

По некоторым данным, Киммих уже отказал «Барсе», потому что не хочет снижать зарплату ради перехода к каталонцам. У мадридцев нет таких проблем, и они легко смогут убедить Киммиха.