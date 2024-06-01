Новый клуб Моуринью интересуется Левандовским. Готовы предложить выгодные условия

«Фенербахче» связался с Робертом Левандовски, сообщает Эртан Сузгун.

По словам источника, потенциальный переход «не кажется легким». Однако президент клуба Али Коч, как утверждается, готов предложить поляку выгодные условия.

Жозе Моуриньо только что стал новым главным тренером «Фенербахче», поэтому клуб ищет топ-нападающего для усиления линии атаки.

Левандовски не раз говорил, что в следующем сезоне точно останется в «Барселоне». Приход Ханси Флика должен повысить шансы на это.

Действующий контракт поляка с «Барсой» истекает в 2026 году. Клуб может продлить его еще на год.