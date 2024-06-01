«Динамо» объявило о продлении контракта с Нгамале на один год

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Муми Нгамале Футбол

Контракт Муми Нгамале с «Динамо» продлен.

Московский клуб подтвердил, что у камерунского полузащитника активировалась опция продления соглашения на один год.

В сезоне-2023/24 Нгамале набрал 11 (6+5) очков по системе «гол+пас» в Мир РПЛ. Он занял второе место в команде по этому показателю, уступив лишь Константину Тюкавину. 

Подробную статистику 29-летнего игрока можно найти здесь

10 комментариев
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Хорошая новость
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Муминга фартовым был в прошлом сезоне, чуть не хватило...
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Если ещё приведёт какого нибудь своего родственника колдуна - вуду, можно смело потом на пару лет продлять.
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как же он мне не нравился, но в концовке полностью изменил мое мнение своей игрой......был не прав по нему, правильно продлили..
к Грулеву там Паровозы там присматриваются - надо брать.....и Макаров скрутить собирается - хорошо бы..
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Нгамале был хорош во второй половине. Правильно что продлили можно было на два года.
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Нгамале в последних играх был очень хорош удачи и успехов ему в следующем сезоне в составе Динамо Москва!
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сегодня еще результат хороший есть - Динамо М 2 - Динамо СП 5 : 2.....идем на первом месте пока)))
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Сгодится нам этот фраерок.
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Нормалё.
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Ответ Данил Кублицкий
Хорошая новость
А что по Шунину? и к нам сватают Джикию?
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