«Динамо» объявило о продлении контракта с Нгамале на один год

Контракт Муми Нгамале с «Динамо» продлен.

Московский клуб подтвердил, что у камерунского полузащитника активировалась опция продления соглашения на один год.

В сезоне-2023/24 набрал 11 (6+5) очков по системе «гол+пас» в Мир . Он занял второе место в команде по этому показателю, уступив лишь Константину Тюкавину.

Подробную статистику 29-летнего игрока можно найти здесь.