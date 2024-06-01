«Динамо» объявило о продлении контракта с Нгамале на один год
Контракт Муми Нгамале с «Динамо» продлен.
Московский клуб подтвердил, что у камерунского полузащитника активировалась опция продления соглашения на один год.
В сезоне-2023/24 Нгамале набрал 11 (6+5) очков по системе «гол+пас» в Мир РПЛ. Он занял второе место в команде по этому показателю, уступив лишь Константину Тюкавину.
Подробную статистику 29-летнего игрока можно найти здесь.
к Грулеву там Паровозы там присматриваются - надо брать.....и Макаров скрутить собирается - хорошо бы..