В контракте Конте с «Наполи» нет пунктов о неустойке и отступных

Теги серия А Италия Наполи Антонио Конте деньги Фабрицио Романо Футбол

Стали известны подробности соглашения Антонио Конте и «Наполи».

Как передает инсайдер Фабрицио Романо, контракт итальянца с неаполитанским клубом не включает в себя какой-либо оговорки о выплатах в случае досрочного расторжения.

Контракт будет действовать до июня 2027 года. Также в нем нет пункта об отступных.

Любое досрочное расторжение не будет иметь официальной фиксированной или гарантированной суммы.

Конте и «Наполи» все согласовали. Контракт – до 2027 года

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16 комментариев
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Если это правда, то ДеЛаурентис чёртов гений.
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Моуриньо:Конте,что с тобой не так?
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Ответ dm2244
То есть если Конте получит предложение от топ клубов может уйти в любое время без неустойки..?
Осталось найти топ клуб, который позовет Конте после его скандальных уходов
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Делау Бог!
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То есть если Конте получит предложение от топ клубов может уйти в любое время без неустойки..?
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Если это правда, то ДеЛаурентис чёртов гений.
почему гений?
если через полгода захочет уволить, не придётся ли всю сумму до конца контракта выплатить?
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Ответ Under
почему гений? если через полгода захочет уволить, не придётся ли всю сумму до конца контракта выплатить?
Нет. Там же написано. Неважно кто инициатор прекращения сотрудничества. Конте может спокойно уйти в другой клуб, и никто Наполи не будет платить за переход тренера.
Так же Наполи может прекратить сотрудничество с тренером, без выплаты неустойки.
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Нет. Там же написано. Неважно кто инициатор прекращения сотрудничества. Конте может спокойно уйти в другой клуб, и никто Наполи не будет платить за переход тренера. Так же Наполи может прекратить сотрудничество с тренером, без выплаты неустойки.
написано, что нет фиксированной суммы
нет фиксированной - значит сумму надо будет определить на тот момент времени, когда это случится
не написано же, что вообще без компенсации может уйти или уволить можно без компенсации
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Ответ Under
написано, что нет фиксированной суммы нет фиксированной - значит сумму надо будет определить на тот момент времени, когда это случится не написано же, что вообще без компенсации может уйти или уволить можно без компенсации
Так же там написано что контракт не включает оговорки о сумме выплат.
Думаю они просто разойдутся без всяких судебных тяжб и компенсаций.
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Так же там написано что контракт не включает оговорки о сумме выплат. Думаю они просто разойдутся без всяких судебных тяжб и компенсаций.
Antonio Conte’s contract at Napoli does NOT include any specific clause for early termination of the agreement.

не до конца понимаю, как это трактовать
возможно как то, что тогда должны будут руководствоваться итальянским трудовым законодательством
не знаю, о каких компенсациях там может идти речь, но подозреваю, что цена вопроса несколько месяцев зарплаты
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Ответ Under
Antonio Conte’s contract at Napoli does NOT include any specific clause for early termination of the agreement. не до конца понимаю, как это трактовать возможно как то, что тогда должны будут руководствоваться итальянским трудовым законодательством не знаю, о каких компенсациях там может идти речь, но подозреваю, что цена вопроса несколько месяцев зарплаты
Не знаю. Думаю, большая зарплата, а она реально большая, должна компенсировать эту неустойку. Мне так кажется.
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Не знаю. Думаю, большая зарплата, а она реально большая, должна компенсировать эту неустойку. Мне так кажется.
если законодательство даёт право на ещё несколько миллионов, почему не воспользоваться?
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Ответ Under
если законодательство даёт право на ещё несколько миллионов, почему не воспользоваться?
Для точного ответа нужно знать содержимое этого контракта. Если будут пункты позволяющие любой из сторон прекратить сотрудничество, то законодательство не будет против. Посмотрим.
Наполи+ Конте может стать убойным дуэтом либо для соперников, либо для них самих.
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Ответ dm2244
То есть если Конте получит предложение от топ клубов может уйти в любое время без неустойки..?
насколько я понимаю, наоборот, если не договорятся с де Лаурентисом по компенсации, то вынужден будет остаться
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