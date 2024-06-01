В контракте Конте с «Наполи» нет пунктов о неустойке и отступных

Стали известны подробности соглашения Антонио Конте и «Наполи».

Как передает инсайдер Фабрицио Романо, контракт итальянца с неаполитанским клубом не включает в себя какой-либо оговорки о выплатах в случае досрочного расторжения.

Контракт будет действовать до июня 2027 года. Также в нем нет пункта об отступных.

Любое досрочное расторжение не будет иметь официальной фиксированной или гарантированной суммы.

Конте и «Наполи» все согласовали. Контракт – до 2027 года