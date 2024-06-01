В контракте Конте с «Наполи» нет пунктов о неустойке и отступных
Стали известны подробности соглашения Антонио Конте и «Наполи».
Как передает инсайдер Фабрицио Романо, контракт итальянца с неаполитанским клубом не включает в себя какой-либо оговорки о выплатах в случае досрочного расторжения.
Контракт будет действовать до июня 2027 года. Также в нем нет пункта об отступных.
Любое досрочное расторжение не будет иметь официальной фиксированной или гарантированной суммы.
если через полгода захочет уволить, не придётся ли всю сумму до конца контракта выплатить?
Так же Наполи может прекратить сотрудничество с тренером, без выплаты неустойки.
нет фиксированной - значит сумму надо будет определить на тот момент времени, когда это случится
не написано же, что вообще без компенсации может уйти или уволить можно без компенсации
Думаю они просто разойдутся без всяких судебных тяжб и компенсаций.
не до конца понимаю, как это трактовать
возможно как то, что тогда должны будут руководствоваться итальянским трудовым законодательством
не знаю, о каких компенсациях там может идти речь, но подозреваю, что цена вопроса несколько месяцев зарплаты
Наполи+ Конте может стать убойным дуэтом либо для соперников, либо для них самих.