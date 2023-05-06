45 комментариев

Как известно, «ПСЖ» отстранил Месси на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения клуба. Лео гарантированно пропустит матчи парижан против «Труа» и «Аяччо».

Сегодня в соцсетях аргентинца появилось видео с извинениями перед «ПСЖ» и одноклубниками:

«Я хочу записать это видео после всего, что произошло. В первую очередь я хочу извиниться перед своими товарищами по команде, перед клубом. Честно говоря, я думал, что нам предоставят выходной после игры, как это было в последние недели.

Я организовал эту поездку и не мог ее отменить, потому что уже делал это раньше. Приношу свои извинения и ожидаю любого решения клуба. Обнимаю».

Это видео предсказуемо взорвало соцсети. Собрали для вас реакцию интернета на извинения Лионеля.

Большинство фанатов оценили поступок аргентинца. Не обошлось без сравнений с Роналду:

💭 «Месси мог бы уничтожить «ПСЖ» одним своим интервью, но вместо этого он решил поступить как скромный человек и настоящий профессионал. «ПСЖ» никогда не заслуживал такого игрока. Крах этого мусорного клуба уже начался».

💭 «В очередной раз Месси показал, что он не только необычайный футболист, но и человек с нереальным характером. Он ни в чем не виноват, и хотя «ПСЖ» обидел его, у него хватило ума извиниться».

💭 «Месси демонстрирует скромность и величие. Именно этого не хватает «ПСЖ».

💭 «Звучит правильно. В конце концов, он посол Саудовской Аравии по туризму, так что он почти наверняка по контракту обязан совершить туда несколько поездок Уважаю его за то, что он смог извиниться, хотя его вины в случившемся нет».

💭 «Когда клубы наказывают их, один дает интервью против клуба, другой просто извиняется. Почувствуй разницу».

А многих поклонников футбола развеселил сам формат видео:

💭 «Месси выглядит так, будто его держат в заложниках».

💭 «Костюм отличный. Но уверен, что при этом Лео не надел трусы».

💭 «Приношу извинения своим товарищам по команде и ожидаю любого решения клуба»:

💭 «Должно быть, это видео записал какой-то искусственный интеллект, похоже, текст писала нейросеть».

💭 «Месси: «Я в безопасности, и мои похитители обращались со мной очень хорошо...».

💭 «Вы знаете, что он сделал это»:

💭 «Лео, моргни дважды, если тебе нужна помощь».

💭 «Видео Месси очень напомнило мне вот этих легенд»:

💭 «Тем временем за камерой»:

💭 «Когда я записывал похожий ролик, то никогда не надевал трусы».

💭 «Выглядит так, будто бы его семью взяли в заложники».

💭 «Месси через пять минут после того, как снял это видео»:

💭 «Нам уже пора организовывать спасательную операцию?»

💭 «Это видео срежиссировал Мбаппе».

Как бы то ни было, Лео поступил мудро, записав видео с извинениями. Возможно, теперь вокруг этой истории немного уляжется шум.

А какие эмоции у вас вызвал ролик Месси? Делитесь мнением в комментариях.