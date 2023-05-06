45 комментариев

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«Лео, моргни дважды, если тебе нужна помощь». Реакция фанатов на извинения Месси перед «ПСЖ»

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Как известно, «ПСЖ» отстранил Месси на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения клуба. Лео гарантированно пропустит матчи парижан против «Труа» и «Аяччо».

Сегодня в соцсетях аргентинца появилось видео с извинениями перед «ПСЖ» и одноклубниками:

«Я хочу записать это видео после всего, что произошло. В первую очередь я хочу извиниться перед своими товарищами по команде, перед клубом. Честно говоря, я думал, что нам предоставят выходной после игры, как это было в последние недели.

Я организовал эту поездку и не мог ее отменить, потому что уже делал это раньше. Приношу свои извинения и ожидаю любого решения клуба. Обнимаю».

Это видео предсказуемо взорвало соцсети. Собрали для вас реакцию интернета на извинения Лионеля.

Большинство фанатов оценили поступок аргентинца. Не обошлось без сравнений с Роналду:

💭 «Месси мог бы уничтожить «ПСЖ» одним своим интервью, но вместо этого он решил поступить как скромный человек и настоящий профессионал. «ПСЖ» никогда не заслуживал такого игрока. Крах этого мусорного клуба уже начался».

💭 «В очередной раз Месси показал, что он не только необычайный футболист, но и человек с нереальным характером. Он ни в чем не виноват, и хотя «ПСЖ» обидел его, у него хватило ума извиниться».

💭 «Месси демонстрирует скромность и величие. Именно этого не хватает «ПСЖ».

💭 «Звучит правильно. В конце концов, он посол Саудовской Аравии по туризму, так что он почти наверняка по контракту обязан совершить туда несколько поездок Уважаю его за то, что он смог извиниться, хотя его вины в случившемся нет».

💭 «Когда клубы наказывают их, один дает интервью против клуба, другой просто извиняется. Почувствуй разницу».

А многих поклонников футбола развеселил сам формат видео:

💭 «Месси выглядит так, будто его держат в заложниках».

💭 «Костюм отличный. Но уверен, что при этом Лео не надел трусы».

💭 «Приношу извинения своим товарищам по команде и ожидаю любого решения клуба»:

💭 «Должно быть, это видео записал какой-то искусственный интеллект, похоже, текст писала нейросеть».

💭 «Месси: «Я в безопасности, и мои похитители обращались со мной очень хорошо...».

💭 «Вы знаете, что он сделал это»:

💭 «Лео, моргни дважды, если тебе нужна помощь».

💭 «Видео Месси очень напомнило мне вот этих легенд»:

💭 «Тем временем за камерой»:

💭 «Когда я записывал похожий ролик, то никогда не надевал трусы».

💭 «Выглядит так, будто бы его семью взяли в заложники».

💭 «Месси через пять минут после того, как снял это видео»:

💭 «Нам уже пора организовывать спасательную операцию?»

💭 «Это видео срежиссировал Мбаппе».

Как бы то ни было, Лео поступил мудро, записав видео с извинениями. Возможно, теперь вокруг этой истории немного уляжется шум.

А какие эмоции у вас вызвал ролик Месси? Делитесь мнением в комментариях.

45 комментариев

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alberto-m
Ответ Lazizbek Gulyamov
Так и не понял зачем извенение? Если он уйдет из ПСЖ?
Потому что всегда нужно оставаться человеком
+41
-2
+39
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Robert Oganyan
Автор, pants это штаны, а не трусы
+31
-2
+29
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alberto-m
Ответ Real_v_dushe
Абсолютно вынужденные извещения, поскольку алчный аог полностью разман по полю этой историей.
Алчных футболистов в мире есть только двое !!!!один играет за верблюдов, а второй сидит на скамейке ,у Реала!!!!
ФАКТЫ!!!!!!!
+28
-3
+25
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Alexandr Sokolov
Детский сад какой-то, одни обижаются и отстраняют, другой оправдывается тем, что не знал расписание) вот поэтому ПСЖ ничего и не светит на международной арене
+11
-4
+7
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Lavinka
В руководстве ПСЖ явно есть чеченцы .
+11
-4
+7
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alberto-m
РОМАН-ЛОХ

А ПСЖ и Челси извиняются ,перед своими болельщиками, что потратив пару миллиардов, каждый, так и не смогли собрать нормальную команду
+8
-2
+6
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A K
Круто исполнил. ПСЖ хотел изобразить оскорбленную невинность, но Лео одним видео перехватил инициативу. Теперь он может приехать в клуб без потери лица на оставшиеся матчи.
Ожидаем новый ход ПСЖ: сообщение, что с Месси за полчаса до игры сняли наказание, но он не успел приехать на матч из Барселоны, и наказан опять.
+10
-4
+6
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Артём Горбенко
Ответ Real_v_dushe
Абсолютно вынужденные извещения, поскольку алчный аог полностью разман по полю этой историей.
главный фанат Месси тут как тут в первые минуты
+7
-1
+6
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Christian Cage
Ответ A K
Круто исполнил. ПСЖ хотел изобразить оскорбленную невинность, но Лео одним видео перехватил инициативу. Теперь он может приехать в клуб без потери лица на оставшиеся матчи. Ожидаем новый ход ПСЖ: сообщение, что с Месси за полчаса до игры сняли наказание, но он не успел приехать на матч из Барселоны, и наказан опять.
Он просто хочет бонус за поведение получить
+6
-1
+5
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Артём Горбенко
Ответ Lazizbek Gulyamov
Так и не понял зачем извенение? Если он уйдет из ПСЖ?
потому что пропустил тренировку
несмотря на то, что сделал это неумышленно, косяк надо признать
+5
0
+5
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Тюменский медвежонок
ну такие видео действительно записывают не по своему желанию... короче клоунада
+4
-1
+3
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Detsch Raumdeuter
Ответ Павел Ларичев
Месси в покаянном видео - теперь я видел все.
При том что вина не его
+3
0
+3
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x MOVEINx
Ответ alberto-m
Потому что всегда нужно оставаться человеком
Или Лазизбеком
+2
0
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Павел Ларичев
Месси в покаянном видео - теперь я видел все.
+2
0
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Deze Deze
Ответ Robert Oganyan
Автор, pants это штаны, а не трусы
Да, с этим словом такая интересная штука, что в американском английском это "штаны", а вот в британском именно "трусы" (или, точнее, нижнее бельё вообще).
А с trousers - ровно наоборот! (в американском оно означает трусы, в английском - штаны).

Тут, судя по контексту, имелся в виду американский вариант (то есть речь шла о штанах).
+3
-1
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alberto-m
Ответ Карма такая карма
примерный смысл был таков: "ох же как сильно ты недоволен" :) серьезно, не ожидал, что комент удалят Оо
Не, не то чтобы я был недоволен твоим высказыванием или таких ,как ты. мне вообще на вас по барабану .
я точно знаю, что Месси лучший футболист за всю историю футбола!!! Я точно знаю, что Барса, за которую я болею, одна из лучших команд за всю историю футбола !!!!
Так что ,это ты чем-то недоволен, видимо своей жизнью!!
+2
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alberto-m
Ответ Карма такая карма
Ну раз уж мы беседуем, то интересно стало быть узнать: таких как я, это каких?) Мне, кстати, было непонятно почему Азар в твоём понимании алчный. О нём же речь шла? Про Роналду мне всё равно. Но вот мне, как болельщику Челси, Эдена просто по человечески жаль. Искренне хотелось понаблюдать за его игрой в Ла Лиге.
Во-первых Соболезную, что ты болеешь, за такой позорный клуб.
А почему Азар алчный ,легко объясню.
Футболист ,который себя уважает и считает себя профессионалом ,не сидел бы на скамейке за кучу бабла, а перешёл бы в клуб ,в котором он смог бы играть и реализовать свои возможности .
его же волнуют лишь бабки, которые он получает на халяву ,он не уважает не то ,Чем он занимается ,не самого себя!!!!
Если бы он уважал себя и любил себя больше чем любит бабки он бы давно попросился на трансфер или хотя бы в аренду, лишь бы играть и развиваться.
+1
0
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Колыван
Ответ Lavinka
В руководстве ПСЖ явно есть чеченцы .
Месси, Дон ждёт извинений Дон.
После извинения на видео Дон будешь играть за Ахмат Дон
+4
-3
+1
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alberto-m
Ответ Lazizbek Gulyamov
Вы серьезно думаете что фанаты ПСЖ которые освистовали его за весь сезон достойны извинение?
Знаешь я неверующий человек но в любой Вере что у нас в иудаизме что в исламе что в христианстве говорят что нужно Верить и прощать!!!
+1
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alberto-m
Ответ Lazizbek Gulyamov
А причем тут болелы ПСЖ который хейтят клубы? Я говорю о фанатах которые освистовали его и Неймара
А они не болелы псж?
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alberto-m
Ответ Lazizbek Gulyamov
Извинение это залог чтобы остаться. А ПСД не идеальный вариант для продолжение карьеры
И сам посмотри, кто такие хейтеры?? это люди, которые сами ничего не достигли, такие как, должун, На войне как на войне, Лекс и остальная чешуя. И поверь мне в Барселоне тоже есть такие же хейтеры других команд и в Челси есть такие же хейтеры других команд и в том же ПСЖ есть хейтеры это разные чернорабочие которых уровень развития ниже нуля Как ты можешь обижаться на таких больных людей??
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Карма такая карма
Ответ alberto-m
Я уже ответил ,почитай другие комментарии , которые я тебе написал. А сейчас извини, уже час ночи и мне пора спать, завтра ещё на работу.
Да, вижу, диалог получился в перемешку. Поздно уже, твоя правда. Буду рад увидеть в дальнейшем твой ответ почему же я хейтер с аргументами, а не откуда-то взятыми домыслами :)
А если не захочется, то добра тебе незнакомец, спасибо за общение.
Этот весьма нелепый разговор именно то ради чего и стоит общаться с анонами в сети, хех.
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Карма такая карма
Ответ alberto-m
Таких как ты, это плакс, которые вечно ищут разные теории заговора, тех кто ничего не достигнув в жизни, пытаются оскорбить или принизить достижения других. Например Роналду ,Я считаю его лучшим нападающим мира, за всю историю футбола!! возможно он плохой человек, возможно он хороший человек. Я не знаю. Лично с ним не знаком, но его поведение не делает ему хорошее имя и его игра она шикарна ,но при этом ,он всем своим видом показывает, что ему на всех плевать. Что всё благодаря ему. возьмём Месси. это лучший футболист за всю историю футбола!!! его поведение и его игра показывают, что он в первую очередь играет ради команды и благодарит каждый раз своих партнёров ,потому что знает, что без них он один из. Теперь ,возьмём меня. Я не подписан на другие клубы и не захожу Под каждый пост о Челси Мадриде и других клубах дабы принизить эти кубы или какого-либо игрока в отличие от таких как ты которые под каждым постом у Барсы или У Месси или о каком-нибудь игроке Барсы заходят и пишут чушь Я из тех людей которые наслаждаются любовью к команде или к игроку . Я не ХЕЙТЕР. Я БОЛЕЛЬЩИК!!!!
Стоп, стоп, стоп! Где я плакался? Кого я оскорбил? Хотя бы в этой переписке? Или ты будешь отрицать, что ты недоволен алчностью игроками упомянутыми тобой в самом начале? Я лишь это подметил. Я так же не подписан на другие клубы и не бегаю по веткам специально. Если мне интересна новость или статья касательного любого клуба или даже другого вида спорта - я могу зайти и погрузиться в нее, а так же пообщаться с другими людьми, как сейчас с тобой. Но не ради всего того, что ты написал. Так где я хэйтер? Где я написал чушь, под каким постом?
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Карма такая карма
Ответ alberto-m
Во-первых Соболезную, что ты болеешь, за такой позорный клуб. А почему Азар алчный ,легко объясню. Футболист ,который себя уважает и считает себя профессионалом ,не сидел бы на скамейке за кучу бабла, а перешёл бы в клуб ,в котором он смог бы играть и реализовать свои возможности . его же волнуют лишь бабки, которые он получает на халяву ,он не уважает не то ,Чем он занимается ,не самого себя!!!! Если бы он уважал себя и любил себя больше чем любит бабки он бы давно попросился на трансфер или хотя бы в аренду, лишь бы играть и развиваться.
Ого, сколько желчи! Жаль, что ты всё же на первый вопрос не ответил, а то мне правда любопытно кем ты видишь среднестатистического юзера Спортса.
И почему же Челси именно позорный клуб? Не "середняк" или "мешок", а именно позорный, м?
А что касается Азара: я правильно понимаю, что разница между ним и Умтити/Коутиньо в том, что последние два всё же свалили в другие клубы хоть по какой-то причине?
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alberto-m
Ответ Карма такая карма
Ого, сколько желчи! Жаль, что ты всё же на первый вопрос не ответил, а то мне правда любопытно кем ты видишь среднестатистического юзера Спортса. И почему же Челси именно позорный клуб? Не "середняк" или "мешок", а именно позорный, м? А что касается Азара: я правильно понимаю, что разница между ним и Умтити/Коутиньо в том, что последние два всё же свалили в другие клубы хоть по какой-то причине?
А какой был первый вопрос?
Ты правильно понимаешь насчёт азара, коутиньо и умтити.
Потому что, Челси только и умеют, что плакаться .Ну ,какие болельщики, такой и клуб или наоборот, какой клуб ,такие болельщики!!
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