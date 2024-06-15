5 лучших бомбардиров Евро. Оценка суперкомпьютера

Евро-2024 только начался, но разговоры о лучших бомбардирах турнира ходят уже давно. Суперкомпьютер предсказал первую пятерку.

5. Джуд Беллингем. После блестящего дебютного сезона в мадридском «Реале» у полузащитника есть все шансы повторить успех в сборной, где у него будет меньше тактических рамок.

4. Ромелу Лукаку. Несмотря на критику со стороны болельщиков, его статистика говорит за себя. Находясь в аренде в «Роме», Лукаку забил более 50 мячей за три сезона и может похвастаться 85 голами в 115 международных выступлениях, установив рекорд в отборочном турнире с 14 голами в восьми матчах.

3. Криштиану Роналду. Даже в 39 лет претендентом на индивидуальный трофей. Величайший бомбардир среди сборных едет на, возможно, последний для себя турнир. О мотивации говорить не нужно.

2. Харри Кейн. Невероятный сезона в «Баварии»: 44 мяча в 45 матчах. У Кейна 63 гола в 91 матче за сборную Англии, очередной серебряной медали ему будет недостаточно, поэтому ждем яркой игры.

1. Килиан Мбаппе. Невозможно представить, что Мбаппе уедет с турнира без пачки мячей. Он блистает на всех турнирах сборных, а сейчас везет Францию в роли капитана. Уровень партнеров позволит бороться за «Золотую бутсу».