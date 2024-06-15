Как же обрадовался Лаутаро, когда Месси отдал пенальти в товарищеском матче. Поблагодарил даже после игры
Лео Месси отдал пенальти Лаутаро Мартинесу. Это произошло в товарищеском матче против Гватемалы, но как же был рад форвард «Интера».
После игры Лаутаро сказал:
«Я посмотрел на него, и он дал мне мяч. Я поблагодарил его, и я также благодарю его публично. Это жест великого человека, джентльмена как на поле, так и вне его. Это очень важно для меня».
Лаутаро реализовал удар, после чего во втором тайме он и Лео забили по голу. Аргентина победила 4:1. Аргентина начнет выступление на Копа Америка 21 июня матчем с Канадой.
Ща персофаны заминусуют нас)
И тут я проснулся)