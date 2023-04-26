10 комментариев

😫 «Если он перейдет в «Юнайтед», то я брошу смотреть футбол». Фанаты «МЮ» реагируют на слухи об интересе к Неймару
Все ненавидят Неймара.
Foot Mercato сообщает, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересуются Неймаром.
Клубы рассматривают возможность приобретения бразильца за разумные «деньги» будущим летом на фоне слухов о стремлении «ПСЖ» его продать.
Ситуация такова: Неймар хочет остаться и закончить карьеру в «ПСЖ», а сам клуб хочет продать бразильца.
Учитывая сложность характера нападающего, многие топ клубы не рассматривают его, как потенциальное усиление. Однако сообщается, что «МЮ» и «Челси» готовы подписать Неймара.
Манкунианцы даже делали запрос в январе, касательно статуса игрока.
Фанаты красных дьяволов едины во мнении.
💭 «Он нам и раньше не был нужен».
💭 «Я не понимаю, почему он постоянно получает травмы. Он был нам нужен в этом году».
💭 «Ради любви к Дави и вашему будущему ребенку, покиньте «ПСЖ». Пожалуйста».
💭 «Неймар не решится. АПЛ слишком сложная физически».
💭 «Если он перейдет в «Юнайтед», то я брошу смотреть футбол».
💭 «ПСЖ» не уважает его с самого начало. Они постоянно говорят о его продаже».
💭 «Не дай Бог!!!».
💭 «Мы только избавились от Погба и Роналду, не надо».
НЕЙМАР ЭТО ГЕНИЙ!
Только не это!
В МЮ примитивный Антони, оверхайпенный Санчо, в лиге лучшие вингеры и плеймейкеры у Сити и Арсенала - Мартинелли, Сака, Гриллиш, Марез, Бернарду...Серьезно думаете что он кому-то уступает?
Неймару можно спокойно отдать свободную роль - он уж точно не хуже Бруно, Эриксона, Марсияля, и нынешних фланговых атакующих будет с той же дисциплиной. А роль ведущего игрока берет запросто (смотрим на сб Бразилии и ПСЖ против того же Сити). Остается только травмы - а от них никто не застрахован (Рэшфорд, Каземиро, Варан, да даже Холанд подтвердят). Понятно что ЭТХ не будет рисковать с таким трансфером.
Просто тема какой АПЛ сложный и жестокий полный бред. Лига нонстопом берет игроков со всего мира всех типов даже с ноунейм чемпионатов - получается же! Сколько бразильцев, аргентинцев, африканцев, азиатов, американцев, больших, маленьких, худощавых, фантазистов, реджист, медленных, старых, ленивых топарей на любой вкус!© один из болельщиков Челси написал, позаимствовал его слова, так как полностью согласен