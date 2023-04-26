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😫 «Если он перейдет в «Юнайтед», то я брошу смотреть футбол». Фанаты «МЮ» реагируют на слухи об интересе к Неймару

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Все ненавидят Неймара.

Foot Mercato сообщает, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересуются Неймаром.

Клубы рассматривают возможность приобретения бразильца за разумные «деньги» будущим летом на фоне слухов о стремлении «ПСЖ» его продать.

Ситуация такова: Неймар хочет остаться и закончить карьеру в «ПСЖ», а сам клуб хочет продать бразильца.

Учитывая сложность характера нападающего, многие топ клубы не рассматривают его, как потенциальное усиление. Однако сообщается, что «МЮ» и «Челси» готовы подписать Неймара.

Man Utd keeping tabs on Neymar after enquiry, with PSG star a big name transfer target if Sheikh Jassim takes over | The US Sun

Манкунианцы даже делали запрос в январе, касательно статуса игрока.

Фанаты красных дьяволов едины во мнении.

💭 «Он нам и раньше не был нужен».

💭 «Я не понимаю, почему он постоянно получает травмы. Он был нам нужен в этом году».

💭 «Ради любви к Дави и вашему будущему ребенку, покиньте «ПСЖ». Пожалуйста».

💭 «Неймар не решится. АПЛ слишком сложная физически».

💭 «Если он перейдет в «Юнайтед», то я брошу смотреть футбол».

💭 «ПСЖ» не уважает его с самого начало. Они постоянно говорят о его продаже».

💭 «Не дай Бог!!!».

💭 «Мы только избавились от Погба и Роналду, не надо».

10 комментариев

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Football poet
Я походу единственный фанат МЮ, который хотел бы видеть Неймара в составе! Это игрок бриллиант, каким бы не был его характер, он на две головы выше любого игрока МЮ по уровню игры и таланту, он придает краски матчам, из-за него всегда хочется смотреть матчи и он всегда дает разницу на поле.
НЕЙМАР ЭТО ГЕНИЙ!
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Рамзан Азимов
В самых ответственных матчах, М-Ю БЕЗХАРАКТЕРНО ПРОИГРЫВАЕТ даже не сильному сопернику. Вопрос зачем Неймару нужен этот клуб М-Ю? ведь полуфинал и финал в ЛЧ ПСЖ проиграл явно не из-за Неймара, а благодаря ему они туда вышли. А как игрок он под любую схему тренера. А что касается его травм, тут не его вина, а соперников и судей.
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Erakha
Ты сам противоречишь себе. В таком случае зачем ему Псж если они тоже сливают финалы и важные матчи?
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Леонид Ботвинник
Болейте дальше ребята, он не перейдёт, гарантирую )))
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Vezdexodof
Не дай бог ,видеть эту истеричную гниду с составе МЮ.
Только не это!
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red hikkikomori
Знатоки, вы серьезно?? В АПЛ играют вполне себе нормально даже не самые лучшие бразильцы, а Неймар лучший в сборной, полезнее и скиловее Мбаппе, видит поле и исполняет как Месси.
В МЮ примитивный Антони, оверхайпенный Санчо, в лиге лучшие вингеры и плеймейкеры у Сити и Арсенала - Мартинелли, Сака, Гриллиш, Марез, Бернарду...Серьезно думаете что он кому-то уступает?
Неймару можно спокойно отдать свободную роль - он уж точно не хуже Бруно, Эриксона, Марсияля, и нынешних фланговых атакующих будет с той же дисциплиной. А роль ведущего игрока берет запросто (смотрим на сб Бразилии и ПСЖ против того же Сити). Остается только травмы - а от них никто не застрахован (Рэшфорд, Каземиро, Варан, да даже Холанд подтвердят). Понятно что ЭТХ не будет рисковать с таким трансфером.
Просто тема какой АПЛ сложный и жестокий полный бред. Лига нонстопом берет игроков со всего мира всех типов даже с ноунейм чемпионатов - получается же! Сколько бразильцев, аргентинцев, африканцев, азиатов, американцев, больших, маленьких, худощавых, фантазистов, реджист, медленных, старых, ленивых топарей на любой вкус!© один из болельщиков Челси написал, позаимствовал его слова, так как полностью согласен
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Йозеф Кнехт
Если он пол карьеры хочет играть во французском чемпионате, то Юнайтед такой "боец" не нужен.
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kaviknat
Ответ Vezdexodof
Не дай бог ,видеть эту истеричную гниду с составе МЮ. Только не это!
Избавиться от одной, чтобы получить другую? Надеюсь, этого не будет
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red hikkikomori
Ответ Football poet
Я походу единственный фанат МЮ, который хотел бы видеть Неймара в составе! Это игрок бриллиант, каким бы не был его характер, он на две головы выше любого игрока МЮ по уровню игры и таланту, он придает краски матчам, из-за него всегда хочется смотреть матчи и он всегда дает разницу на поле. НЕЙМАР ЭТО ГЕНИЙ!
Не единственный, я об этом писал ещё после последнего матча с ливером
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