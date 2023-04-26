10 комментариев

Все ненавидят Неймара.

Foot Mercato сообщает, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересуются Неймаром.

Клубы рассматривают возможность приобретения бразильца за разумные «деньги» будущим летом на фоне слухов о стремлении «ПСЖ» его продать.

Ситуация такова: Неймар хочет остаться и закончить карьеру в «ПСЖ», а сам клуб хочет продать бразильца.

Учитывая сложность характера нападающего, многие топ клубы не рассматривают его, как потенциальное усиление. Однако сообщается, что «МЮ» и «Челси» готовы подписать Неймара.

Манкунианцы даже делали запрос в январе, касательно статуса игрока.

Фанаты красных дьяволов едины во мнении.

💭 «Он нам и раньше не был нужен».

💭 «Я не понимаю, почему он постоянно получает травмы. Он был нам нужен в этом году».

💭 «Ради любви к Дави и вашему будущему ребенку, покиньте «ПСЖ». Пожалуйста».

💭 «Неймар не решится. АПЛ слишком сложная физически».

💭 «Если он перейдет в «Юнайтед», то я брошу смотреть футбол».

💭 «ПСЖ» не уважает его с самого начало. Они постоянно говорят о его продаже».

💭 «Не дай Бог!!!».

💭 «Мы только избавились от Погба и Роналду, не надо».