Игроки сборной Англии внезапно зачитали рэп. Все благодаря современным технологиям

Британский Youtube-канал NTFLX & Drill вооружился современными технологиями и создал клип, в котором внезапно зачитали пять лидеров сборной Англии: Джуд Беллингем, Фил Фоден, Коул Палмер, Букайо Сака и Харри Кейн.

Не секрет, что при помощи искусственного интеллекта можно создать с нуля не только реалистичную картинку, но и любой звук. Машина может проанализировать голос по множеству показателей, а затем воспроизвести какой угодно текст.

Этим воспользовались в NTFLX & Drill. Процесс создания видео не объясняется, но, скорее всего, искусственный интеллект проанализировал какое-то количество интервью и пресс-конференций пятерых игроков сборной Англии, чтобы на выходе получился трек.

Чья читка вам понравилась больше всего? Пишите в комментариях.