Мбаппе предсказывает успех теневому фавориту Евро после просмотра игры: «Эта команда пойдет далеко»

«Все смотрели вчерашнюю игру Испании. Это команда, которая собирается пройти далеко. Надеюсь, что [Испания не пройдет] очень далеко, потому что мы хотим победить. Но я желаю им всего наилучшего», – сказал Килиан Мбаппе на пресс-конференции.

В субботу Испания в первом туре Евро разгромила Хорватию 3:0. Команду Де Ла Фуэнте считают теневым фаворитом, однако им еще предстоит доказать уровень.

Мбаппе и Франция начнет выступление на турнире уже сегодня, в понедельник, матчем с Австрией.