📹Атмосфера в сборной Германии − топ. Парни не только тренируются, но еще и развлекаются на базе у бассейна

Реализовали задумку не с первой попытки.

Сборная Германии играет дома и кажется, что должна испытывать дополнительное давление от трибун и ожиданий болельщиков. Однако по тем фото и видео, которые поступают из расположения команды и с тренировок, кажется, что парни совсем не переживают за результат.

Юлиану Нагельсманну удалось построить настолько идеальную атмосферу в сборной, что получился идеальный баланс между тактическими занятиями и свободным временем, которое игроки предпочитают проводить вместе.

В интернете появилось видео того, как футболисты, а именно Роберт Андрих, Паскаль Гросс, Йозуа Киммих, Давид Раум и Никлас Фюллькруг тренируют передачи, причем делают это у бассейна. Количество касаний не ограничено, главное не уронить мяч в воду, не упасть туда самому и точно отдать пас партнеру. Последний, а именно форвард «Дортмунда», должен отправить снаряд точно в надувной круг.

Нам показали удачную попытку, но по количеству мячей в бассейне можно понять, что неудачных дублей было как минимум несколько 😂