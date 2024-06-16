🔥 «Если бы я выглядела так же, то тоже не снимала бы куртку». Ивана Кнолль приехала в Германию и сразу попала в скандал

Ивана Кнолль, безусловно, самая известная болельщица сборной Хорватии.

Девушка приехала в Германию, чтобы поддержать родную команду на чемпионате Европы, но сама Ивана отличилась даже раньше хорватских футболистов

Кнолль поругалась с ведущей Magenta TV Лорой Вонторрой.

У девушки взяли интервью перед матчем Испания - Хорватия, на который Кнолль пришла в... бикини. Хотя в Берлине было лишь 20 градусов тепла. Ивана предложила продолжит разговор в студии, поскольку ей было холодно.

Ведущий пошутил в ответ: «Теоретически, можно будет одеться, когда будет холодно».

Через несколько минут трансляцию перевели на стадион в Кёльне, где Лаура Вонторра начала с ещё одной шутки: «Мы бы просто попытались спрятаться, ведь у нас есть небольшой опыт работы в разную погоду.

Кнолль, вероятно, приняла это как критику, из-за чего продолжила тему в соцсетях:

«Самое непрофессиональное телевидение всех времен. Научите своих ведущих культуре и больше никогда не приглашайте меня на интервью».

Я не знаю, кто эта женщина. Но люди говорили мне, что она и другая ведущая очень плохо отзывались обо мне. Если бы я выглядела так же, то тоже не снимала бы куртку».