11 комментариев

«Манчестер Юнайтед» входит в число клубов, интересующихся Неймаром перед открытием летнего трансферного окна, сообщает Foot Mercato.

Ожидается, что на «Олд Траффорд» переедет несколько больших звезд перед стартом сезона 2023/24, если клуб будет продан. Бразилец считается одним из главных кандидатов, способных усилить команду Эрика тен Хага.

Неймар отлично начал сезон, но в феврале получил травму лодыжки и больше не смог выйти на поле.

Лионель Месси и Неймар скорее всего покинут «ПСЖ» этим летом, поскольку парижский клуб хочет строить команду вокруг Килиана Мбаппе. 31-летний бразилец оценивается в 70 млн евро.