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Неймар может оказаться на «Олд Траффорд» этим летом

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«Манчестер Юнайтед» входит в число клубов, интересующихся Неймаром перед открытием летнего трансферного окна, сообщает Foot Mercato.

Ожидается, что на «Олд Траффорд» переедет несколько больших звезд перед стартом сезона 2023/24, если клуб будет продан. Бразилец считается одним из главных кандидатов, способных усилить команду Эрика тен Хага.

Неймар отлично начал сезон, но в феврале получил травму лодыжки и больше не смог выйти на поле.

Лионель Месси и Неймар скорее всего покинут «ПСЖ» этим летом, поскольку парижский клуб хочет строить команду вокруг Килиана Мбаппе. 31-летний бразилец оценивается в 70 млн евро.

11 комментариев

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ман сити фейк
Очень и очень жду этого трансфера
+4
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Tommy_2_0_7
От души посмеюсь, когда и Килиан убежит оттуда. Вокруг президента своего и построят игру ))
+2
0
+2
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Yri Yrov
Ответ Football Forever
Спасибо, не надо. Утка, конечно, ему нет места на поле.
решать тебе
+4
-2
+2
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Football Forever
Спасибо, не надо. Утка, конечно, ему нет места на поле.
+3
-2
+1
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red hikkikomori
О, как я и хотел)
Думаю у него получится в АПЛ, если конечно перейдёт, хотя в это мало верится, вряд ли ему кто-то даст такую ЗП как в ПСЖ
+1
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Expada
Лучше усилить защиту и центр поля, и форварда купить
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Zlatan Ibra
В Манчестере лазарет удобнее, круче вечеринки и лучше чартеры в Испанию и Бразилию??
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red manchester
Только не его
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Александр Машков
Было бы супер!
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Vlad
Ответ Tommy_2_0_7
От души посмеюсь, когда и Килиан убежит оттуда. Вокруг президента своего и построят игру ))
Чтобы оставить Мбаппе надо будет задействовать админресурс в лице Макрона. В этом случае никуда не уйдёт
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