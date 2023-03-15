14 комментариев

Отец Месси за один день встретился с двумя потенциальными клубами сына: похоже, Лео все-таки уходит из «ПСЖ»😱😱😱
Хорхе Месси во всю работает на благо будущего семьи.
Во вторник отец Лионеля прилетел в Саудовскую Аравию. Тот факт, что саудовцы хотят видеть у себя в чемпионате потенциальную дуэль Лео и Роналду – ни для кого не секрет. Месси-старший был замечен в аэропорту Эр-Рияда, а позже появились и подробности переговоров.
Но вот что интересно – буквально через несколько часов Хорхе был замечен в аэропорту Каталонии. Причем, он прибыл в Барселону впервые с прошлых переговоров с Лапортой. И еще один факт – почти одновременно с отцом в Каталонию прибыл брат Лео Родриго.
Неужели камбэк в «Барсу» все-таки реален?
https://twitter.com/ahmedalkhateeb/status/1633470354604666883?s=46&t=c3OuzN3HaGW0Db6qp9gUKA
1. Манющный
2. Барсик Юрана
3.Фанат Месси
4.Гегепрессинг рангика
5.Констаниин симкин
6.Жураев
7.Александра Александра
8. Совесть Черданцев
9. Риггберсонг (главная звезда)
10.Айлин
11. Климов( капитан)
Еще была Горячкина но она слился и исчезла
Другое дело что его отец ищет мешок с золотом, последний жирнющий контракт, и тут "Барса" мимо по всем критериям. Интересно насколько сам Лео решает в данной ситуации, перевесит ли потенциальное бабло иные факторы.
Я знаю пару, которая разошлась ,но когда женщина заболела раком головного мозга ,её бывший муж ухаживал за ней так ,как никто никогда не ухаживал.
он бросил свою любовницу (из-за которой до этого бросил жену) и вернулся к своей жене и вот они уже живут вместе пять-шесть лет!!!!
ну а через 2-3 года можно устроить прощальный матч в составе сб аргентины
- найти пожирнее контракт.