Гаспачо
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Отец Месси за один день встретился с двумя потенциальными клубами сына: похоже, Лео все-таки уходит из «ПСЖ»😱😱😱

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Хорхе Месси во всю работает на благо будущего семьи.

Во вторник отец Лионеля прилетел в Саудовскую Аравию. Тот факт, что саудовцы хотят видеть у себя в чемпионате потенциальную дуэль Лео и Роналду – ни для кого не секрет. Месси-старший был замечен в аэропорту Эр-Рияда, а позже появились и подробности переговоров.

Но вот что интересно – буквально через несколько часов Хорхе был замечен в аэропорту Каталонии. Причем, он прибыл в Барселону впервые с прошлых переговоров с Лапортой. И еще один факт – почти одновременно с отцом в Каталонию прибыл брат Лео Родриго.

Неужели камбэк в «Барсу» все-таки реален?

14 комментариев

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rej1sta
Месси посол СА по туризму, вся семья скоро туда прилетит, об этом уже объявили. Никак не связано с переходом в какой-либо клуб.

https://twitter.com/ahmedalkhateeb/status/1633470354604666883?s=46&t=c3OuzN3HaGW0Db6qp9gUKA
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Effenberg 11
Ответ Василий Иванов
Все дороги ведут в Аль...
Каиду
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Falsegoalkeeper
Ответ Ник Гре
Абсолютно неуместная аналогия: возврат в "Барсу" - финальный аккорд, лебединая песня в родном клубе перед окончанием карьеры. Ничего общего с возвращением к бывшей супруге, вообще всё наобормот - к бывшей возвращаются не ради "на 1-2 годика", хотя по факту так и будет, тут ты прав. Другое дело что его отец ищет мешок с золотом, последний жирнющий контракт, и тут "Барса" мимо по всем критериям. Интересно насколько сам Лео решает в данной ситуации, перевесит ли потенциальное бабло иные факторы.
Ну Барса сейчас молодая берущая команда, куда тупи Лео с жирным контрактом? Проходит латный матч можно сыграть и без контракта
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Великолепная Семёрка
Символическая сборная роналдуфобов:

1. Манющный

2. Барсик Юрана
3.Фанат Месси
4.Гегепрессинг рангика
5.Констаниин симкин

6.Жураев
7.Александра Александра
8. Совесть Черданцев

9. Риггберсонг (главная звезда)
10.Айлин
11. Климов( капитан)

Еще была Горячкина но она слился и исчезла
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Ник Гре
Ответ Хурма Петрович
Месси многое сделал для Барселоны, но я считаю что возвращаться не лучшая затея для всех сторон. Это как снова сойтись с бывшей, ничего хорошего из этого не выйдет.
Абсолютно неуместная аналогия: возврат в "Барсу" - финальный аккорд, лебединая песня в родном клубе перед окончанием карьеры. Ничего общего с возвращением к бывшей супруге, вообще всё наобормот - к бывшей возвращаются не ради "на 1-2 годика", хотя по факту так и будет, тут ты прав.
Другое дело что его отец ищет мешок с золотом, последний жирнющий контракт, и тут "Барса" мимо по всем критериям. Интересно насколько сам Лео решает в данной ситуации, перевесит ли потенциальное бабло иные факторы.
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alberto-m
Ответ Хурма Петрович
Месси многое сделал для Барселоны, но я считаю что возвращаться не лучшая затея для всех сторон. Это как снова сойтись с бывшей, ничего хорошего из этого не выйдет.
Насчёт Сойтись с бывшей, я с тобой не соглашусь.
Я знаю пару, которая разошлась ,но когда женщина заболела раком головного мозга ,её бывший муж ухаживал за ней так ,как никто никогда не ухаживал.
он бросил свою любовницу (из-за которой до этого бросил жену) и вернулся к своей жене и вот они уже живут вместе пять-шесть лет!!!!
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Крокодила гены
Морган немношко огорчится если/когда Месси заключит контракт жирнее, чем у Рональды.
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Raybay
Ответ Хурма Петрович
Месси многое сделал для Барселоны, но я считаю что возвращаться не лучшая затея для всех сторон. Это как снова сойтись с бывшей, ничего хорошего из этого не выйдет.
он ушел без барсы без прощального матча, его все таки надо провести
ну а через 2-3 года можно устроить прощальный матч в составе сб аргентины
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naum100
Только не в Барсу.
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siragh@yandex.ru
В Саудию уедет
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chemodan5d@mail.ru
Где бабла больше предложат туда и пойдёт .
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Василий Иванов
Ответ Роман
Там главный критерий только один: - найти пожирнее контракт.
Все дороги ведут в Аль...
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Хурма Петрович
Месси многое сделал для Барселоны, но я считаю что возвращаться не лучшая затея для всех сторон. Это как снова сойтись с бывшей, ничего хорошего из этого не выйдет.
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Роман
Там главный критерий только один:
- найти пожирнее контракт.
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