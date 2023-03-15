14 комментариев

Хорхе Месси во всю работает на благо будущего семьи.

Во вторник отец Лионеля прилетел в Саудовскую Аравию. Тот факт, что саудовцы хотят видеть у себя в чемпионате потенциальную дуэль Лео и Роналду – ни для кого не секрет. Месси-старший был замечен в аэропорту Эр-Рияда, а позже появились и подробности переговоров.

Но вот что интересно – буквально через несколько часов Хорхе был замечен в аэропорту Каталонии. Причем, он прибыл в Барселону впервые с прошлых переговоров с Лапортой. И еще один факт – почти одновременно с отцом в Каталонию прибыл брат Лео Родриго.

Неужели камбэк в «Барсу» все-таки реален?