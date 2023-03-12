Отец Месси посетил Саудовскую Аравию. Что он там делал?
Соскучились по спекуляциям вокруг продолжения карьеры Месси? Мы подвезли для вас еще одну историю.
Во вторник по соцсетям разлетелись фотографии Хорхе Месси, отца Лео. Мужчина по таинственным причинам прибыл в Саудовскую Аравию.
Молниеносно в СМИ начали появляться новости о том, что Хорхе прибыл на Средний Восток для обсуждения возможного трансфера его сына в саудовский клуб.
За несколько часов до появления в соцсетях фотографий Хорхе журналист El Chiringuito Хайме Астрайн заявил, что Месси может перейти в чемпионат Саудовской Аравии, но сперва Лео должен получить очень выгодное, с финансовой точки зрения, предложение.
Но по информации Diario Sport, Хорхе прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с представителями Министерства спорта страны и обсудить проект детских футбольных школ. Разгадка оказалось до ужаса банальной.
Немного любопытнее видится другая остановка в путешествии Хорхе. Со Среднего Востока отец Лео отправился в Барселону. Отмечается, что Хорхе вместе с Родриго Месси прибыл в столицу Каталонии впервые после встречи с президентом «блауграны». Никаких заявлений отец именитого аргентица не сделал.
Нужно отметить, что по информации авторитетных источников, в данный момент новый контракт Лионелю предложил только «ПСЖ». Так что поклонники парижан пока могут выдохнуть.
Одно ясно точно: в последнее время игру Лионеля обсуждают гораздо меньше, чем его будущее.
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