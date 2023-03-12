Соскучились по спекуляциям вокруг продолжения карьеры Месси? Мы подвезли для вас еще одну историю.

Во вторник по соцсетям разлетелись фотографии Хорхе Месси, отца Лео. Мужчина по таинственным причинам прибыл в Саудовскую Аравию.

Молниеносно в СМИ начали появляться новости о том, что Хорхе прибыл на Средний Восток для обсуждения возможного трансфера его сына в саудовский клуб.

За несколько часов до появления в соцсетях фотографий Хорхе журналист El Chiringuito Хайме Астрайн заявил, что Месси может перейти в чемпионат Саудовской Аравии, но сперва Лео должен получить очень выгодное, с финансовой точки зрения, предложение.

Но по информации Diario Sport, Хорхе прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с представителями Министерства спорта страны и обсудить проект детских футбольных школ. Разгадка оказалось до ужаса банальной.

Немного любопытнее видится другая остановка в путешествии Хорхе. Со Среднего Востока отец Лео отправился в Барселону. Отмечается, что Хорхе вместе с Родриго Месси прибыл в столицу Каталонии впервые после встречи с президентом «блауграны». Никаких заявлений отец именитого аргентица не сделал.

Нужно отметить, что по информации авторитетных источников, в данный момент новый контракт Лионелю предложил только «ПСЖ». Так что поклонники парижан пока могут выдохнуть.

Одно ясно точно: в последнее время игру Лионеля обсуждают гораздо меньше, чем его будущее.