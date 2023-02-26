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«Иди к черту! Я *** на твою мать, *** сын». Испанский телеканал расшифровал гнев Хави из-за поступка Бруну

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Во время ответного матча Лиги Европы между «МЮ» и «Барсой» Бруну Ферандеш зарядил мячом по упавшему после фола Френки де Йонгу. Удар португальца оказался сильным – нидерландец скорчился от боли.

Болельщики и тренеры «Барсы» вскочили с мест и начали высказываться, однако обычным зрителям по ТВ-трансляции трудно было что-то услышать. Испанский телеканал расшифровал недовольство Хави:

«Иди к черту! Сукин сын! Ты – сукин сын. Я срал на твою мать, сукин сын».

21 комментарий

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demai
почему только срал? пипирка отсохла?
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Данила Макаров
Ответ Анвар Масимов
ну все . это бан на лет 5 .ааааа хотя нет. это же не Ла лига
Какие 5 все 10))
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Blanco
Милейший интеллигентный человек этот хави. Эталон джентельмена.
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red hikkikomori
До этого момента был эпизод где в упавшего Лисандро тоже мячем игрок Барсы пробил и ничего не было, и никто не возмущался. Хави как всегда разнылся
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San San
Ответ Harvey Specter
С точки зрения правил Бруну не справедливо дали желтую карточку! Я не оспариваю, что с моральной точки зрения поступок плохой, но он ударил до свистка, попал мячом в другого игрока, пади докажи, что он это сделал специально... Вообще, судья в том матче явно был за Барсу! 1) В начала матча не поставил у штрафной фол на Рэше, хотя то было очень близко к штрафной и могло быть очень опасно. 2) Пенальти, в таких ситуациях чаще не ставят чем ставят. Если за каждый подобный момент ставить пенальти, то в каждом матче по 10 подобных ситуаций наберётся... Да формально, есть за что поставить, но по сути за такое ставить не должны... Если бы не поставил, я думаю даже болельщики Барсы сильно не возмущались и не задавали вопросов, почему не поставил... 3) на самом деле много было ещё пограничных моментов, это самые заметные, почти во всех пограничных моментах, он выбирал сторону Барсы, хотя в одном моменте я удивился, уже в добавленное время, у бровки Бруно явно подтолкнул уже выпрыгнувшего игрока Барсы, не помню кто там был, а судья не свистнул, я аж поперхнулся... Особенно бесило, как комментатор МатчТВ восхвалял арбитра, у меня аж пригорало...
ему должны были дать красную.
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Noname Noname
Ответ Георгий Гуляев
Может, если буквально перевести, это звучит грубо, но в испанском подобные ругательства привычны. А ХАВИ всегда за партнёров заступился на поле.
И что после этого ему можно всякое говорить?
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Giggs888
У#людок, мать твою, а ну иди сюда говно собачье, решил ко мне лезть? Ты, засранец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну у#людок, онанист чертов, будь ты проклят, иди идиот, трахать тебя и всю семью, говно собачье, жлоб вонючий, д#рьмо, с#ка, падла, иди сюда, мерзавец, негодяй, гад, иди сюда ты - говно, жопа!
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Lionel Van Damme
Ответ Руслан Чесебиев
Хави это не красит
Это футбол и эмоции, не самое жесткое что говорят во время игры люди которые после жмут руки
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Harvey Specter
С точки зрения правил Бруну не справедливо дали желтую карточку! Я не оспариваю, что с моральной точки зрения поступок плохой, но он ударил до свистка, попал мячом в другого игрока, пади докажи, что он это сделал специально... Вообще, судья в том матче явно был за Барсу! 1) В начала матча не поставил у штрафной фол на Рэше, хотя то было очень близко к штрафной и могло быть очень опасно. 2) Пенальти, в таких ситуациях чаще не ставят чем ставят. Если за каждый подобный момент ставить пенальти, то в каждом матче по 10 подобных ситуаций наберётся... Да формально, есть за что поставить, но по сути за такое ставить не должны... Если бы не поставил, я думаю даже болельщики Барсы сильно не возмущались и не задавали вопросов, почему не поставил... 3) на самом деле много было ещё пограничных моментов, это самые заметные, почти во всех пограничных моментах, он выбирал сторону Барсы, хотя в одном моменте я удивился, уже в добавленное время, у бровки Бруно явно подтолкнул уже выпрыгнувшего игрока Барсы, не помню кто там был, а судья не свистнул, я аж поперхнулся... Особенно бесило, как комментатор МатчТВ восхвалял арбитра, у меня аж пригорало...
+1
-2
-1
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Абдул Абакаев
Бруну просто как гнида себя повёл в том моменте
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-3
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Fonbaron
Я бы жеще высказался бы. Игрок лежит, по нему мячом пинают, эмоции вполне объяснимы
+4
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Enotaz24
Ну Фернандеш грязный игрок.
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Hella black
Не Спортивное поведение,если бы в обратку так зарядили по Бруну,он сдох бы на месте.
+5
-2
+3
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Serdar Muhatov
Мать то трогать не надо! Это уже край
+1
-2
-1
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Анвар Масимов
ну все . это бан на лет 5 .ааааа хотя нет. это же не Ла лига
Но бан на Европу Хаве получает уже в 4-й раз 🤣🤣
+4
-6
-2
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danilevich
Ответ Георгий Гуляев
Может, если буквально перевести, это звучит грубо, но в испанском подобные ругательства привычны. А ХАВИ всегда за партнёров заступился на поле.
В Уругвае было нормой называть темных негрито и никто не обиделся , в итоге Кавани за это забанили
+6
0
+6
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Perhat Penayew
Взаимно Хави
+12
-5
+7
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Георгий Гуляев
Может, если буквально перевести, это звучит грубо, но в испанском подобные ругательства привычны.
А ХАВИ всегда за партнёров заступился на поле.
+16
-6
+10
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Анвар Масимов
ну все . это бан на лет 5 .ааааа хотя нет. это же не Ла лига
+12
-2
+10
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Руслан Чесебиев
Хави это не красит
+18
-3
+15
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Илья бравл старс
Да Бруна поступил плохо,но Хави не Нада было так говорить могла быть жёлтая илик красная.Но все таки это все эмоции
0
-1
-1
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