21 комментарий

Во время ответного матча Лиги Европы между «МЮ» и «Барсой» Бруну Ферандеш зарядил мячом по упавшему после фола Френки де Йонгу. Удар португальца оказался сильным – нидерландец скорчился от боли.

Болельщики и тренеры «Барсы» вскочили с мест и начали высказываться, однако обычным зрителям по ТВ-трансляции трудно было что-то услышать. Испанский телеканал расшифровал недовольство Хави:

«Иди к черту! Сукин сын! Ты – сукин сын. Я срал на твою мать, сукин сын».